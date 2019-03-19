إغلاق محطة مترو فى أثينا لتهديدات بوجود قنبلة

أثينا (أ ش أ)

أغلقت السلطات اليونانية اليوم الثلاثاء، محطة مترو إيجاليو فى العاصمة أثينا لبضع ساعات، بعد ورود تهديدات على وسائل إعلام محلية بوجود قنبلة.

وذكرت صحيفة (كاثيميرينى) اليونانية أن موقعًا إخباريًا نشر تحذيرًا عن وجود قنبلة، بينما تم نشرت صحيفة أعمال تجارية تحذيرًا ثانيًا صباح اليوم، إذ قال متصل لم يكشف عن هويته إن قنبلة ستنفجر فى محطة المترو المكتظة فى تمام الساعة العاشرة وعشرين دقيقة بحسب التوقيت المحلى لأثينا، مما أدى إلى إغلاق المحطة وتمشيط المنطقة.

ولم تتوصل الشرطة إلى دليل يثبت وجود عبوة ناسفة.