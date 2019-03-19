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الثلاثاء، 19 مارس 2019 07:20 م
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إعادة فتح منطقة قريبة من الاتحاد الأوروبي بعد إغلاقها لوجود قنبلة

الثلاثاء، 19 مارس 2019 05:56 م
إعادة فتح منطقة قريبة من الاتحاد الأوروبي بعد إغلاقها لوجود قنبلة شرطة بوركسل
بروكسل أ ش أ
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 أعادت الشرطة في بروكسل فتح شارع يقع بالقرب من مقرات الاتحاد الأوروبي، بعد أن تم إغلاقه بسبب تلقي شركة على صلة بالاتحاد الأوروبي تهديدا بوجود قنبلة .

ونقلت شبكة (إيه بي سي نيوز) الإخبارية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن المتحدثة باسم الشرطة إلس فان دي كيري، قولها إنه تم إجلاء نحو 40 شخصا بشكل مؤقت من مبنى قريب من المفوضية الأوروبية بسبب تهديد تليفوني بوجود قنبلة، مضيفة أن الشرطة أغلقت الشارع وقامت بتفتيشه للبحث عن متفجرات، إلا أنها أعادت فتحه بعد تفتيش شامل بواسطة الكلاب البوليسية.

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن الشركة التي تلقت التهديد هي مكتب استشاري له صلة بالمفوضية الأوروبية (الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي) دون ذكر اسمها .

 

 


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الاتحاد الأوربى

بروكسل

قنبلة

مقر الاتحاد الأوربى




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