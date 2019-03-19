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إصابة 23 شخصا في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق العاشر من رمضان

الثلاثاء، 19 مارس 2019 12:49 ص
إصابة 23 شخصا في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق العاشر من رمضان حادث - أرشيفية
الشرقية - إيمان مهنى
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كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقيه اللواء علاء رشاد السكرتير العام المساعد للمحافظه بالاطمئنان على الحالة الصحية  لمصابي حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق بلبيس العاشر والذي أسفر عن إصابه 23 شخص .
 
وعلى  الفور إنتقل اللواء علاء رشاد السكرتير العام المساعد إلى مستشفي بلبيس للوقوف علي الحاله الصحية  للمصابين ، حيث تقرر تحويل 10منهم إلى مستشفى الزقازيق الجامعي لتلقي العلاج، وخروج 13حاله أخرى، بعد تلقيهم العلاج اللازم بمستشفى بلبيس المركزي.
 
كما أمر محافظ الشرقيه وكيل وزاره الصحة بضروره إجراء الكشف والفحوصات الطبيه اللازمه للمصابين في التخصصات الضروريه والعاجله (جراحه -عظام - مخ وأعصاب" وإتخاذ ما يلزم من إجراءات طبيه حتي يتماثل المرضي للشفاء.
 
 
 

 


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