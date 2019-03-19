أسعار الذهب تتراجع 5 جنيهات وعيار 21 يسجل 627 جنيها للجرام

كتب – إسلام سعيد

تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، بقيمة 5 جنيهات لكل عيار فى سوق الصاغة، عقب استمرار انخفاض سعر الدولار فى البنوك والمصارف الرسمية، حيث سجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجا فى سوق الصاغة بمصر 627 جنيها للجرام.

وأصبحت أسعار الذهب فى مصر كالتالى:

عيار 21 سجل 627 جنيها للجرام

عيار 18 سجل 538 جنيها للجرام

عيار 24 سجل 717 جنيها للجرام

الجنيه الذهب سجل 5016 جنيها

الأوقية 1306 دولارا.

وقال نادى نجيب سكرتير شعبة الذهب فى الغرفة التجارية، إن انخفاض سعر الدولار دفع الذهب للهبوط فى مصر رغم الزيادة الطفيفية فى أسعار أوقية الذهب عالميا، مشيرا إلى أن تراجع الدولار على مدار الأيام الماضية ظهرت اثاره على الأسعار فى الصاغة.

وأضاف نجيب فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن هناك عدة عوامل تؤثر فى أسعار الذهب فى مصر منها سعر أوقية الذهب عالميا وسعر الدولار فى البنوك والمصارف الرسمية، وكذلك عوامل العرض والطلب.

أسعار الذهب فى مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت فى سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.