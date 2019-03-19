أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 19 - 3 -2019

كتب هانى الحوتى

يشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 19-3-2019.



إيقاف تداول 5 شركات

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 5 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، الملتقى العربى للاستثمارات، سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات)، المصريين فى الخارج للاستثمار والتنمية.

البورصة تخسر 11 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين من المؤسسات الأجنبية، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 11 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 818.033 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 200 مليون ورقة مالية بقيمة 970 مليون جنيه، عبر تنفيذ 23.9 ألف عملية لعدد 177 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 64.32% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 23.69%، والعرب على 11.99% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 45% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 54.99%.

ومالت صافى تعاملات المؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 103.9 مليون جنيه، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 41.5 مليون جنيه، 6.98 مليون جنيه، 86 ألف جنيه، 9.5 مليون جنيه، 45.9 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.78% ليغلق عند مستوى 14645 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.73% ليغلق عند مستوى 2395 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.78% ليغلق عند مستوى 18776 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.56% ليغلق عند مستوى 684 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 1.59% ليغلق عند مستوى 1736 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 485 نقطة.

وارتفعت أسهم 19 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 126 شركة، ولم تتغير مستويات 32 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 124.410 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 2.46%

- بنك قطر الوطنى الأهلى بسعر إغلاق 45 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 2.27%

- مصر للألومنيوم بسعر إغلاق 22.480 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 1.67%

- الألومنيوم العربية بسعر إغلاق 23.860 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 1.45%

- شركة مستشفى كليوباترا بسعر إغلاق 6.180 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 1.31%



وضمت الأسهم المتراجعة:

- المصرية للأقمار الصناعية-نايل سات بسعر إغلاق 5.430 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.89%

- المصريين فى الخارج للاستثمار والتنمية بسعر إغلاق 2.760 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.80%

- سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 3.060 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.26%

- العبوات الطبية بسعر إغلاق 0.835 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.79%

- الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف بسعر إغلاق 0.365 دولار بنسبة تراجع بلغت 4.70%