10 شروط للشكل القانونى لمجلس إدارة بورصة العقود أبرزها تعيين رئيس غير تنفيذى

وافق الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، على اعتماد نموذجى العقد الابتدائى والنظام الأساسى لشركة بورصة العقود الآجلة المشتقة من الأوراق والأدوات المالية المقيدة بإحدى بورصات الأوراق المالية بغرض إنشاء وإدارة منصة تداول إلكترونية يتم من خلالها التداول على العقود التى تشتق قيمها من مؤشرات الأسعار أو أوراق أو أدوات مالية مقيدة بإحدى بورصات الأوراق المالية.

ونص القرار على الشكل القانونى لمجلس إدارة بورصة العقود الآجلة ويضم:



1- يتولى مجلس إدارة الشركة مكون من 7 أعضاء على الأقل و11 عضوا على الأكثر.

2- يشكل المجلس من رئيس مجلس إدارة غير تنفيذى مستقل، رئيس تنفيذى، 5 أعضاء غير تنفيذيين على أن يكون من بينهم اثنين من الأعضاء المستقلين على الأقل يكون أحدهما نائبا لرئيس مجلس الإدارة.

3- فى حالة غياب رئيس المجلس يحل محله فى ممارسة اختصاصاته نائبه، وفى حالة غيابه يحل محله أحد أعضاء مجلس الإدارة من المستقلين.

4- يجب أن تتوافر فى أعضاء مجلس الإدارة شروط الخبرة والكفاءة وحسن السمعة.

5- مراعاة أحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 53 لسنة 2018 بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة فى الأنشطة المالية غير المصرفية.

6- تكون مدة المجلس 3 سنوات قابلة للتجديد.

7- لرئيس المجلس أن يدعو لحضور جلساته من يراه من ذوى الخبرة دون أن يكون له صوت معدود فى المداولات.

8- يعين أعضاء مجلس الإدارة لمدة 3 سنوات، ولا يخل ذلك بحق الشخص المعنوى فى مجلس الإدارة فى استبدال من يمثله فى المجلس.

9- يعين المجلس من بين أعضائه غير التنفيذيين رئيسا ونائبا للرئيس يحل محله أثناء غيابه، وفى حالة غياب الرئيس والنائب يعين المجلس العضو الذى يقوم بأعمال الرئاسة مؤقتا، على أن يكون من المستقلين.

10- لمجلس الإدارة-إن لم يكن هناك أعضاء احتياطيون يحلون محل العضو الأصلى- أن يعين أعضاء فى المراكز التى تخلو أثناء السنة، ويباشر الأعضاء المعينون العمل فى الحال إلى أن تنعقد الجمعية العامة التى تقرر تعيينهم أو تعيين آخرين بدلا منهم.