وكيل تعليم جنوب سيناء: تسليم الشريحة الخاصة بخط الطالب اليوم

جنوب سيناء – فايزة مرسال

أعلن محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، أن وزارة التربية والتعليم أعلنت عن بدء تسليم الشريحة الخاصة بخط الطالب، والذى سيتم استخدامه لجهاز التابلت المدرسى اعتبارا من اليوم الإثنين .

وأضاف وكيل الوزارة فى تصريحات له، أن الهدف من الشريحة هو الوصول إلى شبكة الإنترنت خارج المدرسة للوصول للمحتوى الرقمى على بنك المعرفة وأداء الامتحانات الإلكترونية لبعض الفئات من الطلاب .

وأشار وكيل والوزرة، إلى أن الطالب الذى حصل على جهاز التابلت من حقه استلام الشريحة وأن الوزارة قد نسقت مع شركات الاتصالات بأن يتم تسليم الشريحة للطلاب داخل المدارس تيسيرا على الطلاب وذويهم وذلك بدون أى مصروفات إدارية أو رسوم استلام .

وأوضح أن على ولى أمر الطالب إحضار بطاقة الرقم القومى وصورة شخصية منه وصورة شهادة الميلاد وكود الطالب لكى يتمكن من استلام الشريحة.