video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 18 مارس 2019 02:29 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وكيل "الأطباء": لدينا 4 آلاف فرصة للتدريب فقط سنويا مقابل 10 آلاف خريج

الإثنين، 18 مارس 2019 02:24 م
وكيل "الأطباء": لدينا 4 آلاف فرصة للتدريب فقط سنويا مقابل 10 آلاف خريج الدكتور أسامة عبد الحى وكيل النقابة العامة للأطباء
كتبت آية دعبس - تصوير عمرو مصطفى
إضافة تعليق
قال الدكتور أسامة عبد الحى، وكيل النقابة العامة للأطباء، إن النقابة تحرص سنويا على الاحتفال بيوم الطبيب المصرى تقديرا لجهوده التى يبذلها في أماكن عمله، فى ظل محدودية الإمكانيات وتجهيزات المستشفيات. 
 
وأضاف عبد الحى، في كلمته خلال حفل يوم الطبيب المصرى الواحد والأربعين، أن النقابة تهتم خلال الفترة الجارية بعدد من الملفات، والتى من أبرزها توفير فرص للتدريب والالتحاق ببرامج الدراسات العليا، موضحا أنه سنويا يتم اتاحة 4500 فرصة، مقابل 10 آلاف خريج سنويا من كليات الطب. 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الاثنين.. نقابة الأطباء تحتفل بيوم الطبيب المصرى بحضور وزيرة الصحة

نقابة الاطباء

يوم الطبيب المصرى

الدراسات العليا للاطباء




لا تفوتك
رئيس الوزراء الاسترالى يتعهد بتخصيص 39 مليون دولار لتعزيز الأمن بدور العبادة

رئيس الوزراء الاسترالى يتعهد بتخصيص 39 مليون دولار لتعزيز الأمن بدور العبادة

انتصار السيسى: إفريقيا والعالم العربى يزخران بالعقول المستنيرة والمتفردة

انتصار السيسى: إفريقيا والعالم العربى يزخران بالعقول المستنيرة والمتفردة

الدوحة تهدد مصالح واشنطن.. تلاعبها بمجال الخطوط الجوية يكبد أمريكا خسائر كبيرة.. الكونجرس يفتح تحقيقا فى استثمارات قطر السياسية بصفقة إنقاذ عائلة صهر ترامب.. ومحلل سعودى يفضح "قطر": ترعى مشروع الفوضى الخلاقة

الدوحة تهدد مصالح واشنطن.. تلاعبها بمجال الخطوط الجوية يكبد أمريكا خسائر كبيرة.. الكونجرس يفتح تحقيقا فى استثمارات قطر السياسية بصفقة إنقاذ عائلة صهر ترامب.. ومحلل سعودى يفضح "قطر": ترعى مشروع الفوضى الخلاقة

من بطاقات المعايدة والورود إلى الذهب.. كيف يحتفى أبناء النجوم بعيد الأم.. إيلا وميلا تهديان نانسى "بطاقات القلوب".. وعبارات الحب هدية ابنة فيكتوريا بيكهام.. أنجلينا جولى تحتفل مع أبنائها الستة فى أحد المطاعم

من بطاقات المعايدة والورود إلى الذهب.. كيف يحتفى أبناء النجوم بعيد الأم.. إيلا وميلا تهديان نانسى "بطاقات القلوب".. وعبارات الحب هدية ابنة فيكتوريا بيكهام.. أنجلينا جولى تحتفل مع أبنائها الستة فى أحد المطاعم

باريس سان جيرمان يحسم الدوري الفرنسي إكلينيكيا بعد ثلاثية مارسيليا

باريس سان جيرمان يحسم الدوري الفرنسي إكلينيكيا بعد ثلاثية مارسيليا

واحد كفاية.. للسفريات القصيرة 5 طرق لاختيار حذاء يناسب أكثر من إطلالة

واحد كفاية.. للسفريات القصيرة 5 طرق لاختيار حذاء يناسب أكثر من إطلالة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة