وكيل "الأطباء": لدينا 4 آلاف فرصة للتدريب فقط سنويا مقابل 10 آلاف خريج

كتبت آية دعبس - تصوير عمرو مصطفى

قال الدكتور أسامة عبد الحى، وكيل النقابة العامة للأطباء، إن النقابة تحرص سنويا على الاحتفال بيوم الطبيب المصرى تقديرا لجهوده التى يبذلها في أماكن عمله، فى ظل محدودية الإمكانيات وتجهيزات المستشفيات.

وأضاف عبد الحى، في كلمته خلال حفل يوم الطبيب المصرى الواحد والأربعين، أن النقابة تهتم خلال الفترة الجارية بعدد من الملفات، والتى من أبرزها توفير فرص للتدريب والالتحاق ببرامج الدراسات العليا، موضحا أنه سنويا يتم اتاحة 4500 فرصة، مقابل 10 آلاف خريج سنويا من كليات الطب.