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وكيل الأزهر: المنهج الأشعرى لا يكفر أحد ومن درس بالأزهر لا يحمل السلاح

الإثنين، 18 مارس 2019 12:39 م
وكيل الأزهر: المنهج الأشعرى لا يكفر أحد ومن درس بالأزهر لا يحمل السلاح الشيخ صالح عباس وكيل الازهر الشريف
كتب لؤى - على تصوير أحمد معروف
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قال الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، إن ليبيا كافحت على مر العصور، فما كادت تتخلص من الاستعمار التركى البغيض، حتى وقعت فريسة للاستعمار الإيطالى، وكاد شعبها يفقد كيانه، موضحا أن ليبيا مقربة لقلوب المصريين والأزهر يفتح معاهده ومؤسساته لخدمة الوافدين، ولكن لليبيا مكانة خاصة فى القلوب، ولن يثنينا نحن الأزهريين أى شئ عن غايتنا.

 
وأضاف عباس، خلال حفل ختام دورة تدريب الأئمة الليبيين فى أساليب الدعوة وتجديد الخطاب الدينى وعددهم 36  إمام والتى نظمتها المنظمة العالمية لخريجى الأزهر، أن سلاحنا هو الفكر وأداتنا هى الكلمة، فالأزهر الشريف يتعهد ببمنهاج واضح من الوسطية والاعتدال يسير على المذهب الأشعرى الذى لا يكفر أحد، وليس هناك تطرف أو إرهاب داخل أروقة الأزهر، فعالم الدين الذى يدرس فى الأزهر ويتربى على التعددية المذهبية لا يمكن أن يحمل السلاح. 
 
 
 
 

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