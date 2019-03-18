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وفاة ثلاثة فى حادث تدافع خارج فندق بأيرلندا الشمالية

الإثنين، 18 مارس 2019 02:38 م
وفاة ثلاثة فى حادث تدافع خارج فندق بأيرلندا الشمالية الشرطة الأيرلندية
رويترز
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قالت الشرطة إن 3 شبان لاقوا حتفهم مساء أمس الأحد فى حادث وقع خارج فندق فى كوكستاون بأيرلندا الشمالية البريطانى خلال الاحتفال بيوم القديس باتريك، وذكرت تقرير أنهم توفوا فى حادث تدافع أمام صالة للرقص.

وأضافت الشرطة فى بيان أن شابة تبلغ من العمر 17 عاما وشابين يبلغان 17 و16 عاما توفوا فى الحادث بينما ترقد شابة عمرها 16 عاما فى حالة مستقرة فى المستشفى.

وتلقى شابان آخران العلاج من جروح ألمت بهما جراء حادث كوكستاون التى تقع على بعد 75 كيلومترا غربى بلفاست فى حوالى الساعة 21:30 بتوقيت جرينتش.

وقال مسؤول فى الشرطة إن كاميرات المراقبة أظهرت تدافع حشد كبير عند البوابة الخارجية للفندق لحضور حدث بالداخل مشيرا كذلك إلى تقارير عن مشاجرات.

 

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