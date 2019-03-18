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الإثنين، 18 مارس 2019 03:44 م
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وزير النفط الفنزويلى: قد نحول الخام المتجه لأمريكا إلى روسيا

الإثنين، 18 مارس 2019 02:40 م
وزير النفط الفنزويلى: قد نحول الخام المتجه لأمريكا إلى روسيا مادورو
(رويترز)
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قال وزير النفط الفنزويلى مانويل كيفيدو اليوم الاثنين، إن بلاده قد تحول نفطا كان يتجه فى الأساس إلى الولايات المتحدة إلى روسيا أو دول أخرى .

وأضاف كيفيدو وهو أيضا رئيس شركة النفط التى تديرها الدولة بى.دى.فى.إس.إيه فى اجتماع لوزراء النفط من أوبك وخارجها فى باكو فى أذربيجان أن المولد فى مرفأ خوزيه النفطى الرئيسى فى فنزويلا يعمل الآن بعد انقطاع الكهرباء الذى أدى إلى توقف صادرات الخام الأسبوع الماضى.

وقال الوزير إن كراكاس ستقرر الوجهة التى ستشحن إليها نفطها وإن الهدف الرئيسى لبلاده تعزيز العلاقات مع روسيا وتعهد بالالتزام بعقود توريد النفط إليها.

 


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فنزويلا

وزير النفط الفنزويلى

كراكاس

اوبك




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