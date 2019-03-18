وزير الرياضة: أولمبياد جامعات أفريقيا جاء فى وقت مناسب والقارة ذاخرة بالمواهب

كتب لؤى على

قال الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، إن الأولمبياد الأول لشباب الجامعات الأفريقية جاء فى التوقيت المناسب، حيث يتزامن مع تولى مصر رئاسة الاتحاد الأفريقى، وحرص القيادة السياسية على دعم وتعزيز العلاقات الثنائية مع دول القارة فى مختلف المجالات.

وأكد وزير الشباب والرياضة، خلال كلمته فى الحفل الختامى للأولمبياد الأول لشباب الجامعات الأفريقية، الذى نظمته جامعة الأزهر بالتعاون مع اتحاد الجامعات الأفريقية، أن شباب القارة الأفريقية مبدعون فى جميع المجالات، وتمكينهم أمر ضرورى، وتنتهجه العديد من الحكومات، وفى مقدمتها الحكومة المصرية.

ووجه الدكتور أشرف صبحى الشكر لجامعة الأزهر على المجهود الكبير المبذول فى تنظيم الأولمبياد، مؤكدا أن ما شهدناه فى الفعاليات من مواهب رياضية واعدة يؤكد أن القارة الأفريقية ذاخرة بالمواهب التى يجب دعمها ورعايتها.

وأقيمت منافسات الأولمبياد الأول لشباب الجامعات الأفريقية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وذلك فى الفترة من 14 حتى 18 مارس الحالى، وسط أجواء تنافسية حماسية، تعكس روح المودة والأخوة بين أبناء القارة السمراء.

ويأتى تنظيم هذا الأولمبياد ضمن سلسلة الفعاليات والأنشطة التى ينظمها الأزهر الشريف بمناسبة تولى مصر رئاسة الاتحاد الأفريقى وإعلان 2019م عامًا لشباب أفريقيا، حيث دشنت جامعة الأزهر، الثلاثاء الماضى، المقرَّ الإقليمى لاتحاد الجامعات الأفريقية بجامعة الأزهر، كما تحتضن جامعةُ الأزهر فى يوليو المقبل المؤتمرَ الدولى للتعليم العالى بالقارة الأفريقية، والذى يَعْقِده اتحاد الجامعات الأفريقية كل عامين.