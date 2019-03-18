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هيئة الأوقاف تؤكد: سيتم أخذ رأى شرعيين قبل التداول فى البورصة

الإثنين، 18 مارس 2019 07:30 ص
هيئة الأوقاف تؤكد: سيتم أخذ رأى شرعيين قبل التداول فى البورصة وزارة الأوقاف
كتب - إسماعيل رفعت
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قال المهندس سيد محروس، رئيس هيئة الأوقاف المصرية: إن الهيئة تدرس قرار التداول فى البورصة المصرية عبر تدشين محفظة مالية، مؤكدا: لن يتم التداول قبل أن يبدى مجلس الإدارة رأيه ويوافق، وفى حالة الرفض سيلغى القرار.

 

وأضاف محروس، لـ"اليوم السابع"، أن مجلس الإدارة به كوادر وخبرات كبيرة من كافة القطاعات فى الدولة ورأيه معتبر، وهو من يدرس قرار تدشين المحفظة المالية وشكل التداول، وفى أى قطاعات، مضيفا أنه لابد من إبداء رأى علماء الشريعة المشهود لهم فى هذه المسألة للتأكد من عدم مخالفتها الشريعة.

 

وأشار محروس، إلى أن الهيئة تحرص كل الحرص على زيادة عائداتها والحفاظ على الأصول ومناسبة ذلك للشريعة الإسلامية كونها وقف إسلامى، مضيفا أن الهيئة لا تدخل فى أعمال تخالف الشريعة الإسلامية، ولا تشترى منشآت لها علاقة بإنتاج الدخان مثلا ولا الكحوليات، أو ما يشبه ذلك، بل تبحث عن ما يدعم الإنتاج والصحة العامة.


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