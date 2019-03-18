ننشر مواعيد اختبارات وظائف السائقين والحرفيين بشركة مياه الوادى الجديد

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد عن تحديد موعد الاختبار العملى للوظائف الحرفية بالمسابقة رقم (4) لسنة 2018م الخاصة بالوادى الجديد والسابق الإعلان عنها بالصفحة الرسمية والموقع الرسمى للشركة، وذلك بعد انتهاء فترة التظلمات والفحص النهائى لجميع المتقدمين .

وقال اللواء محمد أبو صغير، مدير عام الموارد البشرية بالشركة، إنه سيتم إجراء الاختبار العملى لعدد (57) متقدما ممن انطبق عليهم شروط شغل وظائف (سباك ـ كهربائى ـ ميكانيكى ـ خراط وبراد) يوم الاثنين الموافق 18/3/2019م، وذلك فى تمام الساعة الثامنة صباحاً، بمحطة تنقية مياه الخارجة (5) بمدينة الخارجة، كما سيتم إجراء الاختبار العملى لعدد (16) متقدما ممن انطبق عليهم شروط شغل وظيفة عامل يوم الاثنين الموافق 18/3/2019م، وذلك فى تمام الساعة الثانية عشر ظهرا أمام محطة رفع صرف صحى 25 يناير بمدينة الخارجة.

وتابع مدير عام الموارد البشرية بالشركة، أنه سيتم إجراء الاختبار العملى لعدد (102) متقدم ممن انطبق عليهم شروط شغل وظائف سائق يوم الثلاثاء الموافق 19/3/2019م، وذلك فى تمام الساعة الثامنة صباحاً فى المنطقة الصناعية خلف محطة محولات كهرباء مدينة موط.

وأضاف "أبو صغير" أنه سيتم إجراء الاختبار العملى لعدد (32) متقدما ممن انطبق عليهم شروط شغل وظائف (سباك ـ كهربائى ـ ميكانيكى ـ خراط وبراد) يوم الأربعاء الموافق 20/3/2019م وذلك فى تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً، فى محطة رفع خط الصرف الصحى الرئيسية بمدينه موط، كما سيتم إجراء الاختبار العملى لعدد (14) متقدما ممن انطبق عليهم شروط شغل وظيفة عامل يوم الأربعاء الموافق 20/3/2019م وذلك فى تمام الساعة الواحدة ظهرا فى محطة رفع صرف صحى (770) (قرض الإسكان) بمدينة موط، مع العلم بأنه لن يقبل أى أعذار للمتخلفين عن أداء الاختبار فى المواعيد عن أداء الاختبار فى المواعيد المحددة .

وعلى جانب آخر تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، مدرسة الثانوية الصناعية بنين بالخارجة برفقة الدكتور إبراهيم التداوى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وذلك للوقوف على سير العمل داخل أقسام وورش المدرسة ومدى استغلال الإمكانات المتاحة من المعدات والأجهزة وذلك فى إطار حرصه على دعم وتطوير التعليم الفنى بالمحافظة.

وخلال تفقده لورشة النجارة وجه الزملوط بضرورة تعظيم الاستفادة من المعدات والآلات الموجودة بإتاحة الفرصة أمام الطلاب للتدريب العملى عليها وذلك لصقل مهارتهم لتأهيلهم وربطهم بسوق العمل من خلال إشراكهم فى أعمال تجميل وتطوير ورفع كفاءة الشوارع والميادين والحدائق العامة بالمحافظة، مشيرا إلى أن ذلك يساهم فى خلق جيل من الشباب قادر على العمل فى مختلف القطاعات.