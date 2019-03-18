نقيب الأطباء لأعضاء النقابة فى عيدهم: الطب خلق لخدمة المريض

قال الدكتور حسين خيرى، النقيب العام للأطباء، إن الطب خلق في الأساس لخدمة المريض، مشيرا إلى أن الهدف من مزاولة مهنة الطب هو التخفيف وعلاج المرضي، والذين يظلون هم الهدف الأساس في وجود المهنة، مؤكدا أن ذلك ينعكس بدوره علي تعامل المرضي مع الأطباء، والذين يعبرون عن سعادتهم واحترامهم لكل طبيب يقدم خدمات طبية جيدة، أو بمستوى قد لا يتوقعه أحد.

وأضاف خيرى، خلال كلمته في حفل يوم الطبيب المصرى الواحد والأربعين، المنعقد الآن بدار الحكمة، أن مهنة الطب تتعرض للكثير من المشكلات، إلا أنها لم تؤثر أبدا على حب كل طلاب الثانوية العامة للمهنة، ورغبتهم في أن يصبحوا ضمن أعضائها، مشيرا إلى أن ذلك يعد دليلا على استمرار احترام المجتمع للأطباء، ومهنة الطب.