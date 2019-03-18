مصرع 5 أشخاص وإصابة 3 آخرين فى حادثتين بطريق "علاقى" بين أسوان والبحر الأحمر

تلقت غرفة عمليات مرفق إسعاف أسوان، بلاغا بوقوع حادثين بطريق وادى علاقى الرابط بين محافظتى أسوان والبحر الأحمر، ووجود متوفيين ومصابين.

وبالانتقال تبين أن الحادث الأول وقع بسبب تصادم سيارة ربع نقل وشاحنة نقل، وعلى بعد أمتار وقع حادث آخر بسبب انقلاب سيارة ربع نقل، مما أسفر عن مصرع 5 أشخاص وإصابة 3 آخرين جارى نقلهم إلى مستشفيات مدينة أسوان، وتم إخطار الجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.