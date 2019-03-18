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الإثنين، 18 مارس 2019 11:33 م
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مصرع 5 أشخاص وإصابة 3 آخرين فى حادثتين بطريق "علاقى" بين أسوان والبحر الأحمر

الإثنين، 18 مارس 2019 10:36 م
مصرع 5 أشخاص وإصابة 3 آخرين فى حادثتين بطريق "علاقى" بين أسوان والبحر الأحمر حادث تصادم - أرشيفية
أسوان - عبد الله صلاح
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لقى 5 أشخاص مصرعهم وأصيب ثلاثة آخرين، فى حادثين بطريق وادى علاقى الرابط بين محافظتى أسوان والبحر الأحمر، مساء اليوم الاثنين، وجارى نقلهم إلى مستشفيات مدينة أسوان.

تلقت غرفة عمليات مرفق إسعاف أسوان، بلاغا بوقوع حادثين بطريق وادى علاقى الرابط بين محافظتى أسوان والبحر الأحمر، ووجود متوفيين ومصابين.

وبالانتقال تبين أن الحادث الأول وقع بسبب تصادم سيارة ربع نقل وشاحنة نقل، وعلى بعد أمتار وقع حادث آخر بسبب انقلاب سيارة ربع نقل، مما أسفر عن مصرع 5 أشخاص وإصابة 3 آخرين جارى نقلهم إلى مستشفيات مدينة أسوان، وتم إخطار الجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

 
 
 

 


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