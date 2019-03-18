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مصرع 24 شخصا وإصابة 31 آخرين جراء خروج قطار عن مساره بالكونغو الديمقراطية

الإثنين، 18 مارس 2019 09:14 ص
مصرع 24 شخصا وإصابة 31 آخرين جراء خروج قطار عن مساره بالكونغو الديمقراطية خروج قطار عن مساره ـ صورة أرشيفية
كينشاسا(أ ش أ)
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لقى 24 شخصا على الأقل مصرعهم، وأصيب أكثر من 31 آخرين بجروح، جراء خروج قطار بضائع عن مساره فى إقليم كاساى بجمهورية الكونغو الديمقراطية.

وقالت الشرطة المحلية، وفقا لقناة "روسيا اليوم" - "إن القتلى والجرحى كانوا من بين ركاب، تسللوا بشكل غير قانونى إلى داخل القطار، وتم نقل المصابين بجروح خطيرة إلى مستشفى مدينة كاكنغى المجاورة ".

وذكرت الشرطة، أنها انتشلت 24 جثة معظمها لأطفال، مشيرة إلى أن العمل لا يزال جاريا، للبحث عن قتلى ومصابين فى العربات، وأن عدة مقطورات سقطت من فوق جسر فى مياه نهر لومبي.

يشار إلى أن هذا ثالث حادث قطار فى الكونغو الديمقراطية، خلال شهر تقريبا. ففى الشهر الماضى، قتل 5 أشخاص فى حادث قطار ركاب فى محطة كاليندا جنوب البلاد.

 


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