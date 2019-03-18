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الإثنين، 18 مارس 2019 02:06 م
خالد صلاح
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مسئول كورى جنوبى: صاروخ مضاد للطائرات انفجر قرب قاعدة جوية بعد إطلاق غير مقصود

الإثنين، 18 مارس 2019 02:06 م
مسئول كورى جنوبى: صاروخ مضاد للطائرات انفجر قرب قاعدة جوية بعد إطلاق غير مقصود صاروخ مضاد للطائرات ـ صورة أرشيفية
سول (أ ش أ)
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أعلن مسئول من القوات الجوية الكورية الجنوبية اليوم الاثنين، أن صاروخا موجها مضادا للطائرات انفجر فى الهواء اليوم بعد إطلاق غير مقصود أثناء فحص روتينى للصيانة.. مؤكدا عدم وجود أية إصابات ناجمة عن الحادث.

وأوضح المسئول - فى تصريح نقلته وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية - أن صاروخ "تشونج-أونج" - وهو صاروخ أرض-جو متوسط المدى - انفجر بالقرب من قاعدة للقوات الجوية فى مدينة "تشونتشون" التى تقع على بعد 85 كيلومترا شمال شرق العاصمة سول صباح اليوم، علما بأن الصاروخ مصمم على الانفجار بشكل تلقائى فى الهواء إذا لم يعمل نظام التوجيه الخاص به بشكل صحيح بعد الإطلاق.

وأكد المسئول عدم حدوث أى خسائر بشرية أو مادية لحقت بالمنشأت..مضيفا أن السلطات المسئولة شكلت فريق عمل لتحديد سبب الانفجار.

يذكر أن صاروخ "تشونج-أونج" مصمم لضرب أى طائرة معادية على ارتفاع 40 كيلومترا، وقد استطاع صاروخان من هذا الطراز إصابة هدف وهمى على بعد حوالى 40 كيلومترا بعد إطلاقهما فى أول مهمة اطلاق فى عام 2017.

 


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