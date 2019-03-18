محافظ مطروح يتابع أعمال رصف وتوسعة شارعى الريفية والجلاء

مطروح - حسن مشالى

تابع اللواء مجدى الغرابلى، محافظ مطروح، اليوم الاثنين، أعمال رفع كفاءة وتطوير شارعى الريفية والجلاء، مع بدء أعمال توسعة ورصف الشارعين، فى إطار المتابعة الميدانية المستمرة، للتأكد من سرعة إنجاز وجودة جميع الأعمال الجارية من تطوير البينة التحتية وإعادة الشىء لأصله، ورصف شوارع مدينة مرسى مطروح مع سرعة نهو الأعمال فى التوقيتات المحددة، وذلك تيسيراً على مواطنى المحافظة، مع الاستعداد للظهور بالشكل اللائق بها قبل موسم الصيف السياحى المقبل.

وتفقد محافظ مطروح أعمال توسعة ورصف وتنسيق ميدان مدخل شارع الريفية، مع استيعاب زيادة الحركة المرورية باعتباره مدخل مطروح الغربى وامتداده إلى المحور الجديد لتسهيل الوصول إلى شواطئ غرب المدينة، مثل شاطئ عجيبة والأبيض والغرام، خاصة خلال موسم الصيف السياحى، بالإضافة إلى أنه واجهة حضارية فى اتجاه مطار مطروح.

كما تفقد الأعمال الجارية لإنشاء موقف حضارى لسيارات الأجرة، بشارع الريفية، مع تنسيق مدخل ومخرج السيارات وتنسيق المحاور المرورية به.

كما تفقد المحافظ شارع الجلاء وأعمال التوسعة والرصف الجديد، وكذلك موقع موقف انتظار السيارات الجديد بجوار سوق ليبيا والعمل على تذليل العقبات بالتنسيق مع كل الجهات المعنية.

رافق المحافظ خلال الجولة، المهندس أحمد الإسكندرانى رئيس مدينة مرسى مطروح، والمهندس أحمد على وكيل وزارة الإسكان.