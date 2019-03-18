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محافظ كفر الشيخ يشهد نهائى دورى مراكز الشباب

الإثنين، 18 مارس 2019 05:46 م
محافظ كفر الشيخ يشهد نهائى دورى مراكز الشباب جانب من النهائى
كفر الشيخ – محمد سليمان
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شهد الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، اليوم الإثنين، بملعب إستاد كفرالشيخ الرياضي، نهائى تصفيات دورى مراكز الشباب لكرة القدم النسخة السادسة 2018/2019 تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، ومحافظ كفرالشيخ، والمباراة النهائية بين فريقى مركز شباب كفرالشيخ ومركز شباب محلة دياى.

جاء بحضور الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، اللواء خالد إسماعيل، مساعد مدير الامن للأمن العام، واللواء خالد مرسى، رئيس مركز ومدينة دسوق، والمحاسب محمد الشهاوى، والعميد سيد أحمد محمد سيد أحمد، والدكتورة منى عبدالعاطى، والمحاسب أحمد الوكيل، وكيل مديرية الشباب والرياضة، والعقيد سامح العزب، وكيل إدارة المرور، وعدد من القيادات الرياضية والشبابية بمحافظة كفرالشيخ.

وشهدت المباراة حماسًا من جانب الفريقين، وسط إجراءات أمنية، وحقق فريق مركز شباب محلة دياى_دسوق الفوز على مركز شباب كفرالشيخ، بنتيجة ( 3 – 2)، حيث أحرز الهدف الاول لمحلة دياى أحمد القرنشاوى فى الدقيقة 4، بينما أحرز الهدف الثانى والثالث محمد صبحى فى الدقيقة 46 و الدقيقة 72 من وقت المباراة، فيما أحرز مصطفى عبدالرحمن ومحمد هلال هدفى كفرالشيخ، وأدار اللقاء الحكم عباس حسن، من منطقة كفرالشيخ وراقبها عطية البلقاسى، وبهذا الفوز يصل فريق مركز شباب محلة دياى ممثلاً لمحافظة كفرالشيخ فى دورى الجمهورية لمراكز الشباب.

وفى نهاية اللقاء، هنأ محافظ كفرالشيخ فريق محلة دياى التابع لإدارة دسوق، وسلم كأس الدورى للفريق الفائز بالبطولة، والميداليات للمركزين الأول والثاني، معلنًا دعمه الكامل للشباب والرياضة بكفرالشيخ، ودعم مراكز الشباب، فيما دعمت وزارة الشباب والرياضة فريق محلة دياى الفائز بالمركز الاول بمبلغ 100 ألف جنيه، وفريق مركز شباب كفرالشيخ بمبلغ 75 ألف جنيه، لحصوله على المركز الثانى بدورى مراكز شباب محافظة كفرالشيخ، فيما أهدت مديرية الشباب والرياضة درع المديرية هديةً تذكارية للدكتوره إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ.


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