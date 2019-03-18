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الإثنين، 18 مارس 2019 07:00 م
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محافظ الوادى الجديد يبحث تنفيذ مشروع حاضنة المشروعات الصغيرة

الإثنين، 18 مارس 2019 06:27 م
محافظ الوادى الجديد يبحث تنفيذ مشروع حاضنة المشروعات الصغيرة جانب من اللقاء
الوادى الجديد - ماهر أبو نور
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التقى اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، اليوم الاثنين، بممثل منظمة التعاون الدولى بين الجنوب والجنوب الإيطالية، ريتا ميناشى، بحضور حنان مجدى نائب المحافظ، وذلك لمناقشة وبحث التعاون بين المحافظة والمنظمة لإقامة مشروع حاضنة المشروعات الصغيرة بتكلفة إجمالية تقدر بـ5 ملايين جنيه، والاستعداد لوضع حجر أساس المشروع خلال الأيام القادمة، بحضور ممثلى عدد من المنظمات الإيطالية والأوروبية.

 

وأوضح الزملوط، أن المشروع يهدف إلى تدريب وتأهيل العاملين بالحرف اليدوية والصناعات البيئية بالمحافظة، على أساليب إدارة المشروعات وتسويق منتجاتهم للمنافسة بالأسواق المحلية والعالمية .

 

وعلى جانب آخر، أجرت إدارة الصرف الزراعى بالوادى الجديد، اليوم الاثنين، بالاشتراك مع معهد بحوث الصرف الزراعى الفحوصات الفنية للمياه بالآبار الزراعية بمنطقة أبو طرطور بالخارجة، وذلك ضمن المشروع الزراعى بمنطقة أبو طرطور بالخارجة والذى يستهدف زراعة 17 ألف فدان منها 5 آلاف فدان وهى المرحلة الأولى من المشروع.

 

وتضمنت الاختبارات إجراء جسات هندسية عن المياه للتأكد من مدى تصريف المياه فى حالة زراعة المشروع، وكذلك التأكد من نسب الأملاح ومكونات المياه فى هذه المنطقة، تمهيدا لتقديم تقرير الصرف الزراعى الخاص بالمشروع.

 

يأتى هذا ضمن سلسلة أخذ العينات المائية من أماكن متفرقة بمقر المشروع لتحديد طرق الزراعة وتحديد أعماق وطول المصارف الزراعية التى تناسب منطقة المشروع الزراعي.


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