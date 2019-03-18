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محافظ القليوبية: تسليم شريحة التابلت للطلاب داخل المدارس بدون رسوم استلام

الإثنين، 18 مارس 2019 08:52 ص
محافظ القليوبية: تسليم شريحة التابلت للطلاب داخل المدارس بدون رسوم استلام الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم
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تابع الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، تسليم شريحة التابلت الخاصة بخط الطالب لطلبة الصف الأول الثانوى، اليوم الاثنين، والذى سيتم استخدامه لجهاز التابلت المدرسى، مؤكدا أن الهدف من الشريحة هو الوصول إلى شبكة الإنترنت خارج المدرسة للوصول إلى المحتوى الرقمى على بنك المعرفة المصرى وأداء الامتحانات الإلكترونية لبعض الفئات من الطلاب.

وقال المحافظ، إن التعليم فى مقدمة الأولويات التنموية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذى أطلق رؤية مصر 2030 التنموية التى نراها تتحقق على أرض الواقع فى أكثر من قطاع خدمى وتنموى، مشجعا الطلاب على الاستفادة من هذه التقنية التى وفرتها لهم الدولة، والحفاظ عليها واستغلالها فى الأغراض المخصصة لها، لاسيما وأن الجهاز منفتح على العملية التعليمية والبحث العلمى فقط، مؤكدا لهم أن الفرصة سانحة أمامهم للإبداع والابتكار والتفوق وأن الدولة على ثقة كبيرة فى أبنائها وشبابها.

وفى هذا الإطار أشار طه عجلان وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، إلى أن الطالب الذى حصل على جهاز التابلت من حقه استلام الشريحة، وأن وزارة التربية والتعليم قد نسقت مع شركات الاتصالات بأن يتم تسليم الشريحة للطلاب داخل المدارس تيسيرا على الطلاب وذويهم وذلك بدون أى مصروفات إدارية أو رسوم استلام.

وأضاف أنه على ولى أمر الطالب إحضار بطاقة الرقم القومى الشخصية وصورة ضوئية منها وصورة شهادة ميلاد الطالب وكود الطالب لكى يتمكن من استلام الشريحة.

 


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