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محافظ الغربية: فحص مليون و 400 ألف مواطن بمبادرة 100 مليون صحة

الإثنين، 18 مارس 2019 09:28 م
محافظ الغربية: فحص مليون و 400 ألف مواطن بمبادرة 100 مليون صحة اللواء هشام السعيد محافظ الغربية
الغربية - عادل ضرة
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أعلن اللواء هشام السعيد محافظ الغربية أنه تم فحص 1436583 مواطن بمبادرة 100 مليون صحة بمحافظة الغربية وذلك طبقاً للإحصائيات الصادرة من قاعدة البيانات الإحصائية الصادرة بوزارة الصحة بالقاهرة بنسبة 156٪؜ من المستهدف اليومى البالغ نحو 55,356 ألف مواطن.
 
يذكر أن المستهدف الكلى يتعدى 3.3  مليون مواطن بمحافظة الغربية، ووجه  محافظ الغربية بالشكر لكل القائمين على تنفيذ المبادرة داعياً الجميع إلى بذل مزيد من الجهد لتحقيق الهدف من المبادرة وهو جعل محافظة الغربية خالية من فيروس سى.
 
 
 
 

 


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