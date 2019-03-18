video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 18 مارس 2019 10:02 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الدقهلية يكرم 48 من أسر الشهداء

الإثنين، 18 مارس 2019 09:39 م
محافظ الدقهلية يكرم 48 من أسر الشهداء الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية
الدقهلية - شريف الديب
إضافة تعليق

شهد الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، مساء اليوم، حفل تكريم أسر الشهداء فى يوم الشهيد، حيث تم تكريم 48 من أسر الشهداء، 29 منهم شهداء القوات المسلحة، و15 أسرة شهيد شرطة، و14 من أسر الشهداء المدنيين .

وقدم شاروبيم الشكر لهم على ما قدموه من تضحيات من أجل الوطن ومن أجل أن يعيش المصريون فى أمان وسلام واستقرار، وقال المحافظ: "إنكم ضحيتم بأغلى ما تملكون أبنائكم وأبائكم وإخوتكم قدمتموهم هدية للوطن".

وشهد الاحتفال المهندس مختار الخولى السكرتير العام للمحافظة، والعقيد أحمد صلاح المستشار العسكرى للمحافظة، والمقدم أحمد وهبة رئيس جمعية المحاربين القدماء بالدقهلية، وصبرى الجندى مستشار المحافظ .


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ بنى سويف يكرم 155 من أسر شهداء القوات المسلحة والشرطة

الدقهلية

أخبار الدقهلية

أخبار المحافظات

أخبار مصر

أسر الشهداء

محافظ الدقهلية




لا تفوتك
رئيس الوزراء الاسترالى يتعهد بتخصيص 39 مليون دولار لتعزيز الأمن بدور العبادة

رئيس الوزراء الاسترالى يتعهد بتخصيص 39 مليون دولار لتعزيز الأمن بدور العبادة

انتصار السيسى: إفريقيا والعالم العربى يزخران بالعقول المستنيرة والمتفردة

انتصار السيسى: إفريقيا والعالم العربى يزخران بالعقول المستنيرة والمتفردة

الدوحة تهدد مصالح واشنطن.. تلاعبها بمجال الخطوط الجوية يكبد أمريكا خسائر كبيرة.. الكونجرس يفتح تحقيقا فى استثمارات قطر السياسية بصفقة إنقاذ عائلة صهر ترامب.. ومحلل سعودى يفضح "قطر": ترعى مشروع الفوضى الخلاقة

الدوحة تهدد مصالح واشنطن.. تلاعبها بمجال الخطوط الجوية يكبد أمريكا خسائر كبيرة.. الكونجرس يفتح تحقيقا فى استثمارات قطر السياسية بصفقة إنقاذ عائلة صهر ترامب.. ومحلل سعودى يفضح "قطر": ترعى مشروع الفوضى الخلاقة

من بطاقات المعايدة والورود إلى الذهب.. كيف يحتفى أبناء النجوم بعيد الأم.. إيلا وميلا تهديان نانسى "بطاقات القلوب".. وعبارات الحب هدية ابنة فيكتوريا بيكهام.. أنجلينا جولى تحتفل مع أبنائها الستة فى أحد المطاعم

من بطاقات المعايدة والورود إلى الذهب.. كيف يحتفى أبناء النجوم بعيد الأم.. إيلا وميلا تهديان نانسى "بطاقات القلوب".. وعبارات الحب هدية ابنة فيكتوريا بيكهام.. أنجلينا جولى تحتفل مع أبنائها الستة فى أحد المطاعم

باريس سان جيرمان يحسم الدوري الفرنسي إكلينيكيا بعد ثلاثية مارسيليا

باريس سان جيرمان يحسم الدوري الفرنسي إكلينيكيا بعد ثلاثية مارسيليا

واحد كفاية.. للسفريات القصيرة 5 طرق لاختيار حذاء يناسب أكثر من إطلالة

واحد كفاية.. للسفريات القصيرة 5 طرق لاختيار حذاء يناسب أكثر من إطلالة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة