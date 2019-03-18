محافظ الدقهلية يكرم 48 من أسر الشهداء

الدقهلية - شريف الديب

شهد الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، مساء اليوم، حفل تكريم أسر الشهداء فى يوم الشهيد، حيث تم تكريم 48 من أسر الشهداء، 29 منهم شهداء القوات المسلحة، و15 أسرة شهيد شرطة، و14 من أسر الشهداء المدنيين .

وقدم شاروبيم الشكر لهم على ما قدموه من تضحيات من أجل الوطن ومن أجل أن يعيش المصريون فى أمان وسلام واستقرار، وقال المحافظ: "إنكم ضحيتم بأغلى ما تملكون أبنائكم وأبائكم وإخوتكم قدمتموهم هدية للوطن".

وشهد الاحتفال المهندس مختار الخولى السكرتير العام للمحافظة، والعقيد أحمد صلاح المستشار العسكرى للمحافظة، والمقدم أحمد وهبة رئيس جمعية المحاربين القدماء بالدقهلية، وصبرى الجندى مستشار المحافظ .