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مجلس أمناء العاشر من رمضان:بدء تشغيل 7خطوط أتوبيسات للنقل الداخلى مجانا لمدة أسبوع

الإثنين، 18 مارس 2019 07:10 ص
مجلس أمناء العاشر من رمضان:بدء تشغيل 7خطوط أتوبيسات للنقل الداخلى مجانا لمدة أسبوع أتوبيسات - صورة أرشيفية
كتبت منال العيسوى
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قال الدكتور سمير عارف رئيس مجلس أمناء مدينة العاشر من رمضان التابع لهيئة للمجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الإسكان، إن اليوم الاثنين، يبدأ مرفق النقل الداخلى بالمدينة العمل بشكل كامل لمدة أسبوع بالمجان.
 
وأوضح عارف فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أن هذه الخطوط تم تحديدها كالتالى:
 
- الأردنية الحى الخامس عشر والسادس عشر والعوده.
- الأردنية الحى الثامن والعوده.
- الأردنيه الحى الرابع والعوده.
- الأردنية الحى التاسع والرابع عشر والتاسع والعشرون والعوده.
- الأردنية المنطقه الصناعية B1 والحى الثانى والعوده.
- الأردنية المنطقة الصناعية A1 والعوده.
- الأردنية المنطقة الصناعية A4 والعوده.
 
 
 

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