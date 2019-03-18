مبيعات المتعاملين العرب والأجانب تهبط بمؤشرات البورصة بمنتصف التعاملات

كتب هانى الحوتى

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم، الاثنين، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للشراء.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.56% ليصل إلى مستوى 14949 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 2450 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.31% ليصل إلى مستوى 19168 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 696 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 1767 نقطة.