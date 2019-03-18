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مبيعات المتعاملين العرب والأجانب تهبط بمؤشرات البورصة بمنتصف التعاملات

الإثنين، 18 مارس 2019 12:43 م
مبيعات المتعاملين العرب والأجانب تهبط بمؤشرات البورصة بمنتصف التعاملات البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم، الاثنين، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للشراء.  
 
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.56% ليصل إلى مستوى 14949 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 2450 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.31% ليصل إلى مستوى 19168 نقطة.
 
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 696 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 1767 نقطة.
 
 
 

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