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"ماعت" تندد بالجرائم الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطينى

الإثنين، 18 مارس 2019 09:24 م
"ماعت" تندد بالجرائم الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطينى ماعت
كتب أحمد عرفة
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قدمت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان مداخلة إلى لجنة التحقيق الدولية الخاصة بالوضع فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، ضمن البند 7 من أعمال مجلس حقوق الإنسان، وذلك على هامش مشاركتها فى أعمال الدورة 40 للمجلس بجنيف، والتى بدأت أعمالها فى 25 فبراير ومستمرة حتى 22 مارس الجارى.

 

وكشفت المداخلة قيام قوات الاحتلال الإسرائيلى بالعديد من الانتهاكات الصارخة للمواثيق والشرائع الدولية الخاصة بحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين، حيث استخدمت القوات الإسرائيلية القوة المفرطة فى ردها على مظاهرات الفلسطينيين السلمية المطالبة بحق العودة وكسر الحصار المفروض على قطاع غزة، حيث قتلت منذ بداية الاحتجاجات 184 متظاهرا فلسطينيا بينهم 21 طفلا و3 عاملين فى القطاع الطبى، كما أصابت أكثر من 17420 آخرين بالذخيرة الحية، وإصابة 530 باختناق بالغاز هذا إلى جانب إطلاق الجنود النار بشكل متكرر على المتظاهرين. كما شن الجيش الإسرائيلى غارات جوية ومدفعية متقطعة ضد قطاع غزة تسببت فى مقتل 37 فلسطينيا منهم 5 مدنيين على الأقل.

 

وأكدت "ماعت" خلال مداخلتها أن السلطات الإسرائيلية واصلت انتهاكها لكافة القوانين والأعراف الدولية التى اقرها القانون الدولى والتى تضرب بها إسرائيل عرض الحائط، حيث تمارس إسرائيل كافة أنواع الانتهاكات ضد المعتقلين الفلسطينيين، وخاصة الإهمال الطبى، هذا بالإضافة إلى استخدامها الحصار كعقاب جماعى لسكان قطاع غزة، مما قيد من امدادات الكهرباء والمياه، وفى المقابل واصلت السلطات الإسرائيلية توسيع المستوطنات فى الضفة الغربية المحتلة والتمييز بشكل منهجى ضد الفلسطينيين لصالح المستوطنين فى تقديم الخدمات والسماح بحرية الحركة وإصدار تصاريح البناء وإجراءات أخرى.

 

وخلال هذه المداخلة نددت مؤسسة ماعت بالممارسات والجرائم الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطينى، كما أيدت الطلب الفلسطينى بإحالة الوضع فى الأراضى الفلسطينية المحتلة بما فى ذلك القدس الشرقية للمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق والمقاضاة فيما ارتكبته القوات الإسرائيلية ضد المتظاهرين السلميين منذ مسيرات العودة فى 30 مارس 2018. كما أوصت ماعت بضرورة الوقف الفورى لكافة الانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطينى، وإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة منذ ما يزيد عن عقد من الزمن كعقاب جماعى تمارسه إسرائيل ضد سكان القطاع، واتخاذ كافة التدابير وتفعيل كافة القرارات الدولية التى تدين الممارسات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطينى.


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