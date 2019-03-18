video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 18 مارس 2019 03:07 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

للمرة الثانية.. سعر الدولار يتراجع بالسوق المصرى ويفقد 6 قروش فى ساعات

الإثنين، 18 مارس 2019 01:40 م
للمرة الثانية.. سعر الدولار يتراجع بالسوق المصرى ويفقد 6 قروش فى ساعات دولار _ أرشيفية
كتبت- هبة حسام
إضافة تعليق

للمرة الثانية، على مدار اليوم الاثنين الموافق 18-3-2019، تراجع سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصرى، قرب إغلاق التعاملات المصرفية للبنوك، ليسجل 17.28 جنيه للشراء، 17.38 جنيه للبيع فى عدد كبير من البنوك فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، بعد أن فقد 6 قروش عن سعره فى التعاملات الصباحية، والذى كان مسجلا 17.34جنيه للشراء، و17.40 جنيه للبيع.

ووفقا لآخر تحديثات عدد كبير ومتنوع من البنوك العاملة فى السوق المصرفى المصرى، جاء أعلى سعر للدولار مسجلا، 17.32 جنيه للشراء، و 17.43 جنيه للبيع، وسجل البنك العقارى العربى هذا السعر، بينما جاء أقل سعر للدولار بالغا 17.28 جنيه للشراء، و 17.38 جنيه للبيع، وسجله البنك التجارى الدولى وبنك عودة.

يذكر أن أعلى سعر للدولار فى التعاملات الصباحية كان بالغا 17.40 جنيه للشراء، و 17.45 جنيه للبيع.

وبحسب آخر تحديثات لعدد من البنوك الآن، جاء سعر الدولار أمام الجنيه المصرى،،،
 

كالتالى:
 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.32 جنيه للشراء

17.45 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.28 جنيه للشراء

17.38 جنيه للبيع

 

 

سعر الدولار فى بنك مصر

17.28 جنيه للشراء

17.38 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.31 جنيه للشراء

17.41 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

17.28جنيه للشراء

17.38جنيه للبيع

 

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.28 جنيه للشراء

17.38 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك العقارى المصرى

17.32 جنيه للشراء

17.42 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

17.33 جنيه للشراء

17.44 جنيه للبيع

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سعر الدولار اليوم الاثنين 18-3-2019 و"الأخضر" يسجل تراجعا جديدا أمام الجنيه

سعر الدولار اليوم الأحد 17-3-2019

اسعار الدولار

سعر الدولار

اسعارج الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم فى مصر

الدولار

الدولار اليوم

اخبار الاقتصاد




لا تفوتك
رئيس الوزراء الاسترالى يتعهد بتخصيص 39 مليون دولار لتعزيز الأمن بدور العبادة

رئيس الوزراء الاسترالى يتعهد بتخصيص 39 مليون دولار لتعزيز الأمن بدور العبادة

انتصار السيسى: إفريقيا والعالم العربى يزخران بالعقول المستنيرة والمتفردة

انتصار السيسى: إفريقيا والعالم العربى يزخران بالعقول المستنيرة والمتفردة

الدوحة تهدد مصالح واشنطن.. تلاعبها بمجال الخطوط الجوية يكبد أمريكا خسائر كبيرة.. الكونجرس يفتح تحقيقا فى استثمارات قطر السياسية بصفقة إنقاذ عائلة صهر ترامب.. ومحلل سعودى يفضح "قطر": ترعى مشروع الفوضى الخلاقة

الدوحة تهدد مصالح واشنطن.. تلاعبها بمجال الخطوط الجوية يكبد أمريكا خسائر كبيرة.. الكونجرس يفتح تحقيقا فى استثمارات قطر السياسية بصفقة إنقاذ عائلة صهر ترامب.. ومحلل سعودى يفضح "قطر": ترعى مشروع الفوضى الخلاقة

من بطاقات المعايدة والورود إلى الذهب.. كيف يحتفى أبناء النجوم بعيد الأم.. إيلا وميلا تهديان نانسى "بطاقات القلوب".. وعبارات الحب هدية ابنة فيكتوريا بيكهام.. أنجلينا جولى تحتفل مع أبنائها الستة فى أحد المطاعم

من بطاقات المعايدة والورود إلى الذهب.. كيف يحتفى أبناء النجوم بعيد الأم.. إيلا وميلا تهديان نانسى "بطاقات القلوب".. وعبارات الحب هدية ابنة فيكتوريا بيكهام.. أنجلينا جولى تحتفل مع أبنائها الستة فى أحد المطاعم

باريس سان جيرمان يحسم الدوري الفرنسي إكلينيكيا بعد ثلاثية مارسيليا

باريس سان جيرمان يحسم الدوري الفرنسي إكلينيكيا بعد ثلاثية مارسيليا

واحد كفاية.. للسفريات القصيرة 5 طرق لاختيار حذاء يناسب أكثر من إطلالة

واحد كفاية.. للسفريات القصيرة 5 طرق لاختيار حذاء يناسب أكثر من إطلالة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة