للمرة الثانية.. سعر الدولار يتراجع بالسوق المصرى ويفقد 6 قروش فى ساعات

كتبت- هبة حسام

للمرة الثانية، على مدار اليوم الاثنين الموافق 18-3-2019، تراجع سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصرى، قرب إغلاق التعاملات المصرفية للبنوك، ليسجل 17.28 جنيه للشراء، 17.38 جنيه للبيع فى عدد كبير من البنوك فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، بعد أن فقد 6 قروش عن سعره فى التعاملات الصباحية، والذى كان مسجلا 17.34جنيه للشراء، و17.40 جنيه للبيع.

ووفقا لآخر تحديثات عدد كبير ومتنوع من البنوك العاملة فى السوق المصرفى المصرى، جاء أعلى سعر للدولار مسجلا، 17.32 جنيه للشراء، و 17.43 جنيه للبيع، وسجل البنك العقارى العربى هذا السعر، بينما جاء أقل سعر للدولار بالغا 17.28 جنيه للشراء، و 17.38 جنيه للبيع، وسجله البنك التجارى الدولى وبنك عودة.

يذكر أن أعلى سعر للدولار فى التعاملات الصباحية كان بالغا 17.40 جنيه للشراء، و 17.45 جنيه للبيع.

وبحسب آخر تحديثات لعدد من البنوك الآن، جاء سعر الدولار أمام الجنيه المصرى،،،



كالتالى:



سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.32 جنيه للشراء

17.45 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.28 جنيه للشراء

17.38 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر

17.28 جنيه للشراء

17.38 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.31 جنيه للشراء

17.41 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

17.28جنيه للشراء

17.38جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.28 جنيه للشراء

17.38 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك العقارى المصرى

17.32 جنيه للشراء

17.42 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

17.33 جنيه للشراء

17.44 جنيه للبيع