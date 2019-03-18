قطع المياه عن القناطر الخيرية اليوم لمدة 8 ساعات بسبب أعمال غسيل الشبكات

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية برئاسة المهندس مصطفى مجاهد، عن قطع مياه الشرب عن مركز ومدينة القناطر الخيرية، اليوم الإثنين، الموافق 18 مارس، لمدة 8 ساعات، من الساعة الـ9 مساء اليوم الإثنين وحتى الساعة الـ5 صباح غد الثلاثاء الموافق 19 مارس، وذلك لأعمال غسيل وتطهير شبكات المياه بالكلور.

وأهابت الشركة، جميع المواطنين والمستشفيات والمخابز بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، وعدم استخدام المياه لزيادة نسبة الكلور بالمياه حفاظا على صحتهم.

وأعلن المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب بالقليوبية، توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.