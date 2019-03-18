video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 18 مارس 2019 12:39 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

قطع المياه عن القناطر الخيرية اليوم لمدة 8 ساعات بسبب أعمال غسيل الشبكات

الإثنين، 18 مارس 2019 12:00 ص
قطع المياه عن القناطر الخيرية اليوم لمدة 8 ساعات بسبب أعمال غسيل الشبكات قطع المياه- أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم
إضافة تعليق
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية برئاسة المهندس مصطفى مجاهد، عن قطع مياه الشرب عن مركز ومدينة القناطر الخيرية، اليوم الإثنين، الموافق 18 مارس، لمدة 8 ساعات، من الساعة الـ9 مساء اليوم الإثنين وحتى الساعة الـ5 صباح غد الثلاثاء الموافق 19 مارس، وذلك لأعمال غسيل وتطهير شبكات المياه بالكلور.
 
وأهابت الشركة، جميع المواطنين والمستشفيات والمخابز بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، وعدم استخدام المياه لزيادة نسبة الكلور بالمياه حفاظا على صحتهم.
 
وأعلن المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب بالقليوبية، توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

غدا.. قطع المياه عن القناطر الخيرية لمدة 8 ساعات لغسيل الشبكات

اخبار القليوبية

اخبار مصر

محطة مياه القناطر الخيرية

القناطر الخيرية

قطع مياه الشرب

مياه القليوبية




لا تفوتك
أسوأ قرارات فى مسيرة النجوم.. بوفون أحدث الضحايا

أسوأ قرارات فى مسيرة النجوم.. بوفون أحدث الضحايا

فيديو.. السيسى يطالب المشاركين بملتقى الشباب بالوقوف حدادا على أرواح حادث نيوزيلندا الإرهابى

فيديو.. السيسى يطالب المشاركين بملتقى الشباب بالوقوف حدادا على أرواح حادث نيوزيلندا الإرهابى

الحكومة تقلص إجراءات الإفراج الجمركى من 24 خطوة لـ3 وتقليل الزمن لـ3 أيام

الحكومة تقلص إجراءات الإفراج الجمركى من 24 خطوة لـ3 وتقليل الزمن لـ3 أيام

التعليم تعلن نجاح 46 ألف و940 معلم فى مسابقة العقود المؤقتة بنسبة 71.6%.. إعلان أسماء المقبولين على موقع الوزارة غدًا.. وبدء التعاقد مع الناجحين الاثنين.. وإعادة اختبار 5 آلاف تغيبوا عن امتحانات المرحلة الأولى

التعليم تعلن نجاح 46 ألف و940 معلم فى مسابقة العقود المؤقتة بنسبة 71.6%.. إعلان أسماء المقبولين على موقع الوزارة غدًا.. وبدء التعاقد مع الناجحين الاثنين.. وإعادة اختبار 5 آلاف تغيبوا عن امتحانات المرحلة الأولى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة