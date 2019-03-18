فيديو.. لحظة إعادة طفل مختطف لأسرته فى الأقصر وظبط 4 متهمين

نجحت الشرطة فى ضبط 4 أشخاص من مرتكبى واقعة اختطاف طفل لوجود خلافات مالية بين أحدهم ووالد الطفل، وإعادته سالمًا إلى أسرته.

جاء ذلك فى إطار جهود الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة إسنا بمديرية أمن الأقصر من تاجر، ومُقيم بدائرة المركز، باتهامه لشخص آخر بأنه وراء قيام مجهول يستقل دراجة نارية بخطف ابنه "محمد"، من أمام مسكنه لسابقة وجود خلافات مالية بينهما ومطالبته له بسداد مبلغ 700 ألف جنيه نظير معاملات تجارية بينهما، وسابقة تهديده بخطف أحد أبنائه.