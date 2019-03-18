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على عبدالعال: أتمنى أن تكون جامعة أسوان بوابة لكل طلبة إفريقيا

الإثنين، 18 مارس 2019 12:32 م
على عبدالعال: أتمنى أن تكون جامعة أسوان بوابة لكل طلبة إفريقيا الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب
كتبت هند مختار
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تفقد الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الحرم الجامعي الجديد لجامعة أسوان بمدينة أسوان الجديدة، ورافقهما وزيرة التخطيط، ورئيس الجامعة.

واستمع عبدالعال ومدبولي إلى شرح حول مقر الجامعة الجديد، الذى تم تنفيذه، ويضم 7 كليات حتى الآن، هي كليات: الحقوق، والألسن، والآثار، والتجارة، والطب، والآداب، والهندسة، كما تم إنشاء مجمع مدرجات لعقد المحاضرات لخدمة كليات الحرم الجامعي، بإجمالي 6 مدرجات، تسع نحو 6 آلاف طالب.

وتجول رئيسا مجلس النواب والوزراء بعدد من الكليات، وأشاد الدكتور على عبدالعال بانتقال الجامعة إلى المدينة الجديدة، لما ستحدثه من تنمية، مطالباً بانتقال كل كليات الجامعة إلى أسوان الجديدة، مضيفاً: أمنيتى أن تكون هذه الجامعة بوابة لطلبة دول إفريقيا كلها.

وأشاد رئيس مجلس النواب بما يتم فى الجامعة، وبجهود رئيسها، فهو أحد أبناء أسوان، ولا يترك الجامعة ليل نهار، وعلينا دعمه للنجاح فى مهمته.

وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تقدم الدعم الكامل للجامعة، وقد تمت الاستجابة لتوفير مستشفى جامعى لها، حيث تنفذ مدينة أسوان الجديدة مستشفى حالياً بالمدينة بطاقة 158 سريراً، وسيتم الانتهاء منه قريباً، وتسليمه للجامعة لإدارته وتشغيله، كما طلب مدبولى من رئيس جهاز أسوان الجديدة نقل أعمدة الضغط العالى الموجودة فى إحدى قطع الأراضى المجاورة لمبانى الجامعة لإعادة استغلالها واستفادة الجامعة بها.

وطلب أعضاء هيئة التدريس بالجامعة توفير مساكن لهم بالمدينة، فأكد رئيس الوزراء أنه سيتواصل مع وزير الإسكان لبناء وحدات تناسبهم بمشروع "جنة" بالمدينة، مع الانتهاء منها فى أسرع وقت ممكن، وبيعها لأعضاء هيئة التدريس.

 

 


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