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ضبط 10مروجين للمواد المخدرة بحملة أمنية على البؤر الإجرامية بالقليوبية

الإثنين، 18 مارس 2019 11:42 ص
ضبط 10مروجين للمواد المخدرة بحملة أمنية على البؤر الإجرامية بالقليوبية مواد مخدرة - ارشيفية
القليوبية نيفين طه
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شنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، حملة أمنية لضبط تجار المخدرات والخارجين عن القانون، أسفرت عن ضبط 10 تجار مخدرات، وبحوزتهم كمية متنوعة من المواد المخدرة، تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين.
 
وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية، والعميد يحيي راضى رئيس المباحث، بالقبض على 10 تجار مخدرات، خلال حملة أمنية، شملت أقسام شبرا الخيمة وكفر شكر وقليوب، وتم ضبط كميات متنوعة من المواد المخدرة عباره 550 جراما من الحشيش المخدر، و180 جراما من مخدر الهيروين، و14 قرص مخدر، ومبالغ مالية، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
 
 
 

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