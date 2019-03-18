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الإثنين، 18 مارس 2019 06:52 م
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ضبط مدير شركة بالجيزة استورد أدوات منزلية غير مطابقة للمواصفات

الإثنين، 18 مارس 2019 06:36 م
ضبط مدير شركة بالجيزة استورد أدوات منزلية غير مطابقة للمواصفات أدوات منزلية - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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ألقت مباحث التموين بالجيزة القبض على مدير شركة استيراد وتصدير لاتهامه باستيراد أدوات منزلية غير مطابقة للمواصفات القياسية، وضبط بحوزته 13550 قطعة.

وردت معلومات لضباط مباحث التموين بالجيزة تفيد استيراد " محمد. ش " المدير المسئول عن شركة استيراد وتصدير بالهرم، باستيراد رسالة من صنف (أدوات منزلية) غير مطابقة للمواصفات القياسية والمرفوضة من قبل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وقيامه بعرض وطرح تلك الكميات وبيعها في الأسواق،وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبحوزته  13550 قطعة غير مطابقة للمواصفات القياسية ، وحررمحضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 


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