video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 18 مارس 2019 08:22 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط متهم فى واقعة الاعتداء على عامل والتسبب فى وفاته بالغربيبة

الإثنين، 18 مارس 2019 08:01 م
ضبط متهم فى واقعة الاعتداء على عامل والتسبب فى وفاته بالغربيبة اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية
الغربية – عادل ضرة
إضافة تعليق

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، من ضبط متهم بعد طعنه عاملا بسلاح أبيض ووفاته بسبب مشادة كلامية بينهما.

كان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارا من العقيد أحمد العدروسى مأمور مركز سمنود بوصول طه.ط.ط 18 سنة عامل بمصنع، ومقيم بدائرة المركز، لمستشفى سمنود العام مصاب بجرح طعنى ووفاته، وبسؤال والده "طه.ط.ع" 47 سنة عامل، ومقيم بذات الناحية اتهم كلا من "أحمد.م.ع" 18 سنة نجار مسلح، "عبدالعزيز.م.ع"، "شقيق الأول" 17 سنة نجار مسلح، ومقيمان بذات الناحية، بالتعدى على نجله بالضرب وإحداث إصابته بسبب حدوث مشادة كلامية بينهم، أثناء تواجدهم بملعب كرة قدم بالقرية.

تم تشكيل فريق بحث تحت إشراف اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، قاده العميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية، والعقيد وليد الجندى رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود، وأسفرت جهود المباحث أن وراء ارتكاب الواقعة عبدالعزيز.م.ع "المتهم الثانى".

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط 4069 هاربا من أحكام وتحصيل 119 ألف جنيه غرامات فى حملة أمنية بالغربية

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار محافظه الغربيه

نجار مسلح

مدير امن الغربيه

سمنود




لا تفوتك
رئيس الوزراء الاسترالى يتعهد بتخصيص 39 مليون دولار لتعزيز الأمن بدور العبادة

رئيس الوزراء الاسترالى يتعهد بتخصيص 39 مليون دولار لتعزيز الأمن بدور العبادة

انتصار السيسى: إفريقيا والعالم العربى يزخران بالعقول المستنيرة والمتفردة

انتصار السيسى: إفريقيا والعالم العربى يزخران بالعقول المستنيرة والمتفردة

الدوحة تهدد مصالح واشنطن.. تلاعبها بمجال الخطوط الجوية يكبد أمريكا خسائر كبيرة.. الكونجرس يفتح تحقيقا فى استثمارات قطر السياسية بصفقة إنقاذ عائلة صهر ترامب.. ومحلل سعودى يفضح "قطر": ترعى مشروع الفوضى الخلاقة

الدوحة تهدد مصالح واشنطن.. تلاعبها بمجال الخطوط الجوية يكبد أمريكا خسائر كبيرة.. الكونجرس يفتح تحقيقا فى استثمارات قطر السياسية بصفقة إنقاذ عائلة صهر ترامب.. ومحلل سعودى يفضح "قطر": ترعى مشروع الفوضى الخلاقة

من بطاقات المعايدة والورود إلى الذهب.. كيف يحتفى أبناء النجوم بعيد الأم.. إيلا وميلا تهديان نانسى "بطاقات القلوب".. وعبارات الحب هدية ابنة فيكتوريا بيكهام.. أنجلينا جولى تحتفل مع أبنائها الستة فى أحد المطاعم

من بطاقات المعايدة والورود إلى الذهب.. كيف يحتفى أبناء النجوم بعيد الأم.. إيلا وميلا تهديان نانسى "بطاقات القلوب".. وعبارات الحب هدية ابنة فيكتوريا بيكهام.. أنجلينا جولى تحتفل مع أبنائها الستة فى أحد المطاعم

باريس سان جيرمان يحسم الدوري الفرنسي إكلينيكيا بعد ثلاثية مارسيليا

باريس سان جيرمان يحسم الدوري الفرنسي إكلينيكيا بعد ثلاثية مارسيليا

واحد كفاية.. للسفريات القصيرة 5 طرق لاختيار حذاء يناسب أكثر من إطلالة

واحد كفاية.. للسفريات القصيرة 5 طرق لاختيار حذاء يناسب أكثر من إطلالة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة