ضبط متهم فى واقعة الاعتداء على عامل والتسبب فى وفاته بالغربيبة

الغربية – عادل ضرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، من ضبط متهم بعد طعنه عاملا بسلاح أبيض ووفاته بسبب مشادة كلامية بينهما.

كان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارا من العقيد أحمد العدروسى مأمور مركز سمنود بوصول طه.ط.ط 18 سنة عامل بمصنع، ومقيم بدائرة المركز، لمستشفى سمنود العام مصاب بجرح طعنى ووفاته، وبسؤال والده "طه.ط.ع" 47 سنة عامل، ومقيم بذات الناحية اتهم كلا من "أحمد.م.ع" 18 سنة نجار مسلح، "عبدالعزيز.م.ع"، "شقيق الأول" 17 سنة نجار مسلح، ومقيمان بذات الناحية، بالتعدى على نجله بالضرب وإحداث إصابته بسبب حدوث مشادة كلامية بينهم، أثناء تواجدهم بملعب كرة قدم بالقرية.

تم تشكيل فريق بحث تحت إشراف اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، قاده العميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية، والعقيد وليد الجندى رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود، وأسفرت جهود المباحث أن وراء ارتكاب الواقعة عبدالعزيز.م.ع "المتهم الثانى".

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.