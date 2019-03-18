صور.. محافظ البحر الأحمر يشارك فى زراعة أشجار التوت بمدرسة الميناء الثانوية بالغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

شارك اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، اليوم الأثنين، طلاب مدرسة الميناء الثانوية المشتركة، بحضور قيادات مديرية التربية والتعليم، في زراعة أشجار التوت بالمدرسة.

وأعلن محافظ البحر الأحمر، عن البدأ فى تنفيذ مشروع لتحويل المحافظة لأول محافظة تنفذ مشروعات لإحياء زراعة التوت، على أن تكون مدارس البحر الأحمر هي النواة الأولى للمشروع.

وأكدت محافظة البحر الأحمر، في بيان رسمى لها، أن محافظ البحر الأحمر، كلف جميع الأجهزة الفنية بالمحافظة بزراعة أشجار التوت المثمرة لأول مره في مدارس محافظة البحر الأحمر، والإستفادة من زراعة التوت في القيمة الغذائية المضافة فضلا عن البعد البيئي للمشروع لتوفير منتجات صحية وآمنة لتلاميذ المدارس ويمكن تعميمها في مناطق آخرى تتوافر في الموارد المائية اللازمة لتطبيق مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لزراعة مليون شجرة مثمرة.

وأضافة المحافظة، أن المشروع يأتي بالتعاون بين نقابة الزراعيين ووزارة البيئة وضمن بروتوكول التعاون المشترك لتحسين الأوضاع البيئية في المناطق المستهدفة، وتلبية الإحتياجات المحلية من المنتجات الغذائية بإعتبار أن التوت يعد من أشجار الفاكهة.

وكشف البيان نقلا عن المحافظ، أن شجرة التوت تنتج بعد 3 سنوات في حدود 15- 20 كيلوجراماً من ثمار التوت و40-50 كيلوجراماً أوراقاً طازجة تغذي دوداً ينتج نحو كيلو جرام شرانق، موضحا أن المشاريع التي يمكن اقامتها على هذا المشروع تشمل بيع ثمار التوت، وإنتاج شرانق الحرير، وإنتاج الحرير، وإنتاج السجاد، بالإضافة إلى توفير فرص للعمالة في النقل والعبوات.

ولفت المحافظ إلى أن الدراسات العلمية توضح أن شجرة التوت، والتي هي ضمن أشجار الفاكهة، تؤكد أنها تنمو بشكل جيد في مصر، غنية بالمواد المضادة للأكسدة والقلويدات، ويعتبر التوت المجفف هي مصدر كبير من البروتين، وفيتامين «C»و«K»، والألياف، والحديد، ويمكن الاستفادة منها لإنتاج العصير الطازج وانتاج الحرير من الأوراق، مشيرا إلى أن مصر أفضل مكان في العالم لزراعة التوت.

كما أن أشجار التوت تعد من الأنواع قصيرة العمر، سريع النمو، والصغيرة والمتوسطة الحجم، والتي تنمو إلى ارتفاع 10-20 مترا، موضحا أن هناك نوعان رئيسيان من ثمرة التوت القصيرة نسبيا 2-4 سم، وهي الأبيض والأرجواني، مشير إلى أنه في الآونة الأخيرة، أدخلت أصناف جديدة مع أنواع ثمار فاكهة التوت أطول من كل الألوان، وقصاصات من شجرة التوت يمكن بسهولة الاستفادة منها لتكوين الجذور وإنتاج شجرة جديدة.