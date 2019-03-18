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صور.. دهان أتوبيسات النقل العام ومحطاتها استعدادا لبطولة أفريقيا

الإثنين، 18 مارس 2019 03:00 ص
صور.. دهان أتوبيسات النقل العام ومحطاتها استعدادا لبطولة أفريقيا دهان أتوبيسات النقل العام
كتب سيد الخلفاوى
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شهدت العاصمة عددا من الاستعدادات الخاصة ببطولة كأس الأمم الأفريقية، كان من بينها دهان وتجديد وصيانة السيارات المخصصة لنقل الجمهور، وكذلك مقاعد محطات الهيئة المنتشرة بالشوارع. 
 
وقال المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أنه ضمن الإستعدادات لكأس الأمم الأفريقية، وتنفيذا لتوجيهات المحافظ يتم الآن صيانة وتجديد سيارات النقل العام المخصصة لنقل الجمهور. 
 
ومن جهته أكد اللواء رزق على رئيس هيئة النقل العام، لـ"اليوم السابع"، أن الهيئة تجرى تجديد السيارات وجار أيضا أعمال دهان لمحطات أتوبيسات هيئة النقل العام.
 
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