صور.. تطوير قرية الغربانيات ببرج العرب ضمن برنامج القرى الأكثر احتياجا

عقدت المهندسة جيهان مسعود رئيس مركز ومدينة برج العرب اليوم الاثنين، اجتماعا موسعا، وذلك لمناقشة تحديد أولويات الاحتياجات الملحة لقرية الغربانيات "ضمن القرى الأكثر احتياجا "، وذلك ضمن برنامج تطوير القرى المصرية الممول من وزارة التنمية المحلية.

وقامت اللجنة بجولة تفقدية ومقابلة المواطنين لمعرفة طلباتهم وذلك لرفع كفاءة الخدمات بالقرية، حيث تم مناقشة مشكلة الصرف الصحى والكهرباء والمياه والرصف والتعليم والصحة ومركز الشباب و مبنى الوحدة المحلية، وحصر جميع الاحتياجات.

وتتضمن أعمال التطوير حل مشاكل الصرف الصحى من خلال إنشاء محطة معالجة ومحطة رفع ومد شبكات الصرف الصحى بكامل القرية بمربعاتها السكنية وتوابعها وشوارعها، حل مشاكل الكهرباء من خلال تجديد وإحلال عدد 3000 عامود بكشافاتها ومشتملاتها الكاملة والكبلات بجميع شوارع القرية و تدعيم المنطقة بعدد 12 محول بقدرة 500 وات.

وكذلك حل مشاكل المياه من خلال تجديد وإحلال كامل لجميع خطوط الاسبستوس بجميع النجوع وتوابعها بطول 10 كيلو مترات وإمداد جميع المناطق المحرومة بطول 20 كيلو مترا، ومتابعة أعمال الرصف وإدراج جميع المناطق المحرومة بطول 10 كيلو مترات ورصف الطرق الرئيسية بتوابعها بمربعاتها بطول 20 كيلو مترا.

وفى مجال التعليم سيتم تطوير مدرسة الغربانيات ورفع كفاءة مدرسة الجويرة شراء عدد 1000 تخته لتدعيم جميع المدارس بالقرية.

وفى مجال الصحة سيتم إحلال وتجديد الوحدة الصحية على مساحة 400 متر ومركز الشباب إحلال وتجديد مركز الشباب على مساحة 400 متر وإنشاء ملعب خماسى على مساحة 1000 متر توفير احتياجات الوحدة المحلية إحلال وتجديد الوحدة المحلية على مساحة 250 مترا، مع توفير سيارة قمامة سعة 2 طن وسيارة صرف صحى وعدد 1 سيارة للكهرباء وعدد 2 لودروذلك لرفع كفاءة الخدمات المقدمة المواطنين.

جاء ذلك بحضور محمود فرج مدير عام التخطيط بوزارة التنمية المحلية ونهى سليمان مدير عام التنمية بمحافظة الإسكندرية والمهندس عصام عبد العزيز جهاز تعمير الساحل الشمالى، ومحمد حافظ رئيس الوحدة المحلية بقرية الغربانيات والمهندس أحمد الخضيرى مسئول ملف القرى الأكثر احتياجا ورشيدة متولى جمعة مدير إدارة التخطيط والمتابعة.