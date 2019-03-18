صور.. تسليم التابلت للصف الأول الثانوى بحضور أولياء الأمور بكفر الشيخ

شهدت المدارس الثانوية بمحافظة كفر الشيخ، إجراءات تسليم شريحة التابلت لكل طلاب الصف الأول الثانوى العام ومعلميهم.

وأكدت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، على أنها تفقدت عدد من المدارس الثاوية التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، كما تابعت بغرفة العمليات تسليم الشريحة لطلاب الصف الأول الثانوى ومعلميهم.

وأضافت وكيل الوزارة بكفر الشيخ، أنه تم توفير حجرات لاستقبال أولياء أمور الطلاب تضم عدد كبير من المقاعد لراحة أولياء الأمور، مشددة على حسن استقبالهم وتيسير إجراءات تسليم الشريحة لأولياء الأمور، على أن يقدم ولى الأمر صورة رقمه القومى، وصورة شهادة ميلاد الطالب، ويملأ ولى الأمر استمارة استلام الشريحة بمعاونة موظفين متخصصين من الشركة المشرفة على تسليم الشريحة .

وشددت كشك، على نشر معلومات عن أول امتحان على التابلت للصف الأول الثانوى، خلال صفحات الإعلام الخاصة بالمديرية وبالإدارات التعليمية، بالإضافة لتعريف الطلاب هذه المعلومات بأن الامتحان الأول إلكترونيا لطلاب أولى ثانوى، وسيكون بنظام الأوبن بوك، وسيبدأ يوم 24 مارس الجارى،ولن يتم تسريبه لأنه مؤمن من خلال التابلت.

وأضافت وكيل الوزارة، أن الأسئلة ستراعى الوقت المحدد للامتحانات، وستعتمد على الفهم والاستذكار، والامتحان تجريبى لن يتم احتساب أى درجات للطالب عليه، وسيكون بمثابة التجربة الثانية للتعرف على طبيعة الأسئلة "بلا درجات" و"بلا تسريب".