صور.. المجتمع النيوزلندى ينتفض ضد الإرهاب والعنصرية

كتب - بيشوى رمزى تصوير - رويترز

واصل ألاف المواطنين النيوزلانديين، تأبين ضحايا حادث نيوزلندا، بالإضافة إلى ممثلين لكافة المؤسسات الأخرى، من بينهم رجال دين مسيحى وإسلامى، وكذلك عدد كبير من طلاب المدارس، وذلك أمام النصب التذكارى لشهداء العمل الإرهابى الذى استهدف مسجدين الجمعة الماضية.



أقارب الضحايا يتقبلون العزاء

وقد شهدت المراسم حضور عدد كبير من المواطنين النيوزلنديين، وكذلك صلاة الغائب على أرواح الضحايا. وحمل المشاركون باقات الزهور والشموع لتكريم أرواح الضحايا.



أحد أفراد الأمن يؤمن منطقة النصب التذكارى



الشموع لتكريم الضحايا



الطالبات تحملن الشموع بالنصب التذكارى



النصب التذكارى لضحايا الهجوم الإرهابى



إمام المسجد يلتقى ممثل الكنيسة بحفاوة بالغة



إمام مسجد يشرح ما حدث



جانب من النصب التذكارى



جانب من مظاهرة نظمها طلاب المدارس ضد العنصرية



جنود نيوزلنديين



حالة الحزن تهيمن على المشاركين



حالة من الغضب تجتاح نيوزلندا عقب الحادث الإرهابى



سيدات تبكين لفقدان ذويهم بالحادث الإرهابى



لافتة مكتوب عليها "أحضان مجانية" للتضامن مع أسر الشهداء



سيدة تواسى أسر الضحايا



طالبات المدارس تقدمن العزاء



طالبات تحملن الشموع لتكريم أرواح الضحايا



طالبات تهتفن ضد العنصرية



طالبة نيوزلندية تعزى زميلتها فى استشهاد قريبها



طلاب المدارس يشاركون فى تأبين شهداء الحادث الإرهابى



طلاب المدارس يواسون زملائهم



طلاب يقدمون العزاء



عدد من الطلاب يشاركون بالعزاء



فتاة تبكى



ممثل الكنيسة المصرية يقدم العزاء فى شهداء الحادث الإرهابى



يد واحدة.. الكنيسة المصرية تشارك فى تأبين شهداء نيوزلندا



فتاة تحمل وردة لتكريم أرواح الشهداء



قوات الأمن تؤمن الموقع أثناء الصلاة



قوات أمن نيوزلنديين



لحظة صمت



مشاركة كبيرة من طلاب المدارس



مظاهرة طلابية ضد العنصرية



مواساة وحزن بالنصب التذكارى لشهداء مسجدى نيوزلندا



مواطنان من ذوى الشهداء يجلسون فى صمت أمام صورة لأحد ذويهم



نيوزلندية تبدو متأثرة بالمشهد الحزين