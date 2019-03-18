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صور.. المجتمع النيوزلندى ينتفض ضد الإرهاب والعنصرية

الإثنين، 18 مارس 2019 09:37 ص
صور.. المجتمع النيوزلندى ينتفض ضد الإرهاب والعنصرية
كتب - بيشوى رمزى تصوير - رويترز
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واصل ألاف المواطنين النيوزلانديين، تأبين ضحايا حادث نيوزلندا، بالإضافة إلى ممثلين لكافة المؤسسات الأخرى، من بينهم رجال دين مسيحى وإسلامى، وكذلك عدد كبير من طلاب المدارس، وذلك أمام النصب التذكارى لشهداء العمل الإرهابى الذى استهدف مسجدين الجمعة الماضية.

أقارب الضحايا يتقبلون العزاء
أقارب الضحايا يتقبلون العزاء

وقد شهدت المراسم حضور عدد كبير من المواطنين النيوزلنديين، وكذلك صلاة الغائب على أرواح الضحايا. وحمل المشاركون باقات الزهور والشموع لتكريم أرواح الضحايا.

أحد أفراد الأمن يؤمن منطقة النصب التذكارى
أحد أفراد الأمن يؤمن منطقة النصب التذكارى
الشموع لتكريم الضحايا
الشموع لتكريم الضحايا
الطالبات تحملن الشموع بالنصب التذكارى
الطالبات تحملن الشموع بالنصب التذكارى
النصب التذكارى لضحايا الهجوم الإرهابى
النصب التذكارى لضحايا الهجوم الإرهابى
إمام المسجد يلتقى ممثل الكنيسة بحفاوة بالغة
إمام المسجد يلتقى ممثل الكنيسة بحفاوة بالغة
إمام مسجد يشرح ما حدث
إمام مسجد يشرح ما حدث
جانب من النصب التذكارى
جانب من النصب التذكارى
جانب من مظاهرة نظمها طلاب المدارس ضد العنصرية
جانب من مظاهرة نظمها طلاب المدارس ضد العنصرية
جنود نيوزلنديين
جنود نيوزلنديين
حالة الحزن تهيمن على المشاركين
حالة الحزن تهيمن على المشاركين
حالة من الغضب تجتاح نيوزلندا عقب الحادث الإرهابى
حالة من الغضب تجتاح نيوزلندا عقب الحادث الإرهابى
سيدات تبكين لفقدان ذويهم بالحادث الإرهابى
سيدات تبكين لفقدان ذويهم بالحادث الإرهابى
سيدة تحمل لافتة مناهضة للعنصرية
لافتة مكتوب عليها "أحضان مجانية" للتضامن مع أسر الشهداء
سيدة تواسى أسر الضحايا
سيدة تواسى أسر الضحايا
طالبات المدارس تقدمن العزاء
طالبات المدارس تقدمن العزاء
طالبات تحملن الشموع لتكريم أرواح الضحايا
طالبات تحملن الشموع لتكريم أرواح الضحايا
طالبات تهتفن ضد العنصرية
طالبات تهتفن ضد العنصرية
طالبة نيوزلندية تعزى زميلتها فى استشهاد قريبها
طالبة نيوزلندية تعزى زميلتها فى استشهاد قريبها
طلاب المدارس يشاركون فى تأبين شهداء الحادث الإرهابى
طلاب المدارس يشاركون فى تأبين شهداء الحادث الإرهابى
طلاب المدارس يواسون زملائهم
طلاب المدارس يواسون زملائهم
طلاب يقدمون العزاء
طلاب يقدمون العزاء
عدد من الطلاب يشاركون بالعزاء
عدد من الطلاب يشاركون بالعزاء
فتاة تبكى
فتاة تبكى
ممثل الكنيسة المصرية يقدم العزاء فى شهداء الحادث الإرهابى
ممثل الكنيسة المصرية يقدم العزاء فى شهداء الحادث الإرهابى
يد واحدة.. الكنيسة المصرية تشارك فى تأبين شهداء نيوزلندا
يد واحدة.. الكنيسة المصرية تشارك فى تأبين شهداء نيوزلندا
فتاة تحمل وردة لتكريم أرواح الشهداء
فتاة تحمل وردة لتكريم أرواح الشهداء
قوات الأمن تؤمن الموقع أثناء الصلاة
قوات الأمن تؤمن الموقع أثناء الصلاة
قوات أمن نيوزلنديين
قوات أمن نيوزلنديين
لحظة صمت
لحظة صمت
مشاركة كبيرة من طلاب المدارس
مشاركة كبيرة من طلاب المدارس
مظاهرة طلابية ضد العنصرية
مظاهرة طلابية ضد العنصرية
مواساة وحزن بالنصب التذكارى لشهداء مسجدى نيوزلندا
مواساة وحزن بالنصب التذكارى لشهداء مسجدى نيوزلندا
مواطنان من ذوى الشهداء يجلسون فى صمت أمام صورة لأحد ذويهم
مواطنان من ذوى الشهداء يجلسون فى صمت أمام صورة لأحد ذويهم
نيوزلندية تبدو متأثرة بالمشهد الحزين
نيوزلندية تبدو متأثرة بالمشهد الحزين
نيوزلندية تحتضن فتاة مكلومة لفقدان ذويها
نيوزلندية تحتضن فتاة مكلومة لفقدان ذويها

 


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