صور.. الصرف الصحى وسوء حالة الطريق يهدد أهالى قرية "أويش الحجر" بالدقهلية

الدقهلية شريف الديب

تعانى قرية "اويش الحجر" التابعة لمركز المنصورة بمحافظه الدقهلية، العديد من المشكلات على الرغم أنها تعد من أكبر قرى المحافظة.

يقول ناجح عبيد من أهل القرية، إن مشروع الصرف الصحى المقام بالقرية منذ أكثر من 20 سنة بالجهود الذاتية وبعد اتساع القرية و ارتفاع عدد السكان، ظهرت عمليات الطفح للصرف الصحى، مع تهالك الشبكات بجميع أنحاء القرية، على الرغم من المطالبات الكثيرة للمسئولين المتكررة بمحاولة السيطرة على الأوضاع قبل تفاقمها، ولكنه دون استجابة باستثناء بعض المقربين من النواب، حيث يتم استبدال الشوارع الخاص بهم وتركيب خطوط جديده لهم، على الرغم أنها ليست ضمن خطة القرية، وعلى سبيل المثال المدخل الرئيسي للقرية به العديد من الكسور والطفح اليومى، لأنه مقام بطريقة عشوائية دون تخطيط، ومع ذلك تم رصف مسافة 700 متر طول بالمدخل دون إصلاح تلك الخطوط، مما يؤكد أنه لم ولن يتم استبدال هذا الخط إلا بعد خمس سنوات على الأقل، لأن التغيير في هذا التوقيت يعتبر إهدارا للمال العام لأنه يستلزم الحفر فى الطريق الذى تم رصفه.

وتقول الدكتورة شيماء زكى الجمل، إن القرية تعانى من كثرة حوادث السيارات خلال الفترة الأخيرة، نتيجة سوء حالة الطريق القادم من المنصورة إلى أويش الحجر نظرا لصغر حجمه، بالإضافة إلى وجود انهيارات على جانب الطريق من ناحية ترعه أم الجلاجل، و التي تم تدبيش بعض المناطق الصغيرة بها، ولا تزيد عن أربع مناطق فى مسافة لا تتخطى 30 مترا فقط ، منذ ما يقرب من عامين، كما أن عملية التدبيش تسير بصورة بطيئة للغاية، حيث قاموا بحفر بعض الأماكن على جانب الطريق دون مراعاة احتياطات الأمن الصناعي، كما تنعدم الإضاءة بتلك المناطق التى بها انهيارات، وهو ما تتسبب في مصرع 8 من أهالى القرية فى أقل من 6 أشهور، بالإضافه إلى عدم التزام مقاول التليفونات بوضع الارشادات بمناطق العمل على الطريق، وقيام صاحب أحد مصانع الطوب على الطريق بتشوين الطوب والرمل على الطريق، وكذلك أحد أصحاب مصانع التريكو.























