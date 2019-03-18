صور.. اضبط مخالفة.. مياه الصرف الصحى تغرق منازل السيالة بدمياط

دمياط عبده عبد البارى

تسبب إنسداد مواسير الصرف الصحى فى غرق عددا من المنازل بقرية السيالة مركز دمياط .

وقال أحمد النبوى، 60 سنة، أحد أهالى المنطقة: نعانى من انسداد مواسير الصرف الصحى على الرغم من أن المشروع تم إنشاؤه منذ 7 سنوات ولم ينتهى حتى الآن، مضيفا يوميا مياه الصرف تغرق المنازل والمواطنين لا يستطيعون الخروج من منازلهم، وفشلنا فى إيجاد حل للتخلص من استمرار تدفق تلك المياه.

وتابع قائلا: أصابنا الضرر الشديد والأمراض بسبب الرائحة الكريهة التى تصل إلينا وبعض الحشرات التى دخلت منازلنا، حتى اضطر الأهالى لإغلاق نوافذ منازلهم لساعات طويلة خوفًا من تسلل تلك الحشرات

وأضاف نصر وردان 58 سنة: كثير من أهالى المنطقة قاموا بالإستغاثة بمسئولى الصرف الصحى لكن دون جدوى، والسبب من وجهة نظرى أن المواسير التابعة للصرف الأساسية بالمنطقة لا تستحمل الضغط جراء كثرة المبانى الجديدة وتكدس السكان، فالمواسير الممتدة للمنطقة ضيقة جدًا، وقطرها حوالى 4 بوصة، فكيف لمواسير بهذا الضيق أن تستحمل صرف منطقة متكدسة كمنطقة السيالة؟.











