video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 18 مارس 2019 11:36 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

صور.. إحباط محاولة راكب تهريب 725 ألف جنيه قبل سفره إلى عمان

الإثنين، 18 مارس 2019 11:01 ص
صور.. إحباط محاولة راكب تهريب 725 ألف جنيه قبل سفره إلى عمان نقود مهربة
كتب محمود عبد الغنى
إضافة تعليق

تمكنت إدارة تأمين الركاب بمطار القاهرة الدولى، من ضبط راكب، حاول تهريب مبلغ مالى كبير،  أثناء سفرة إلى مسقط، مخالفا قانون النقد المصرى.

أثناء اتخاذ الإجراءات التأمينية المتبعة على ركاب طائرة الخطوط العمانية المتجهة إلى مسقط، اشتبهت الخدمة المعنية، من إدارتى البحث الجنائى وتأمين الركاب، على جهاز كشف الحقائب فى وجود جسم معتم داخل الحقيبة الخاصة بالراكب، وبفتح الحقائب وتفتيشها عثر مخبأ بداخلها ما بين طيات بعض المناشف القطنية (كبيرة الحجم ) على مبلغ مالى قدرة (725،000 سبعمائة وخمسة وعشرون ألف جنيه مصرى).

وأمر اللواء أحمد الأنور مساعد وزير الداخلية لأمن مطار القاهرة الدولى باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية - بشأن مكافحة جرائم التهريب، بشتى صورها وضبط مرتكبيها والقائمين عليها.

نقود مهربة (1)
 
 
نقود مهربة (2)

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب كمية من المشغولات الذهبية

جمارك مطار برج العرب تضبط محاولة تهريب أدوات ومستلزمات طب وجراحة الأسنان

26 مارس.. محاكمة 5 متهمين بجمارك المطار لاتهامهم بالرشوة

مطار القاهرة

اخبار المطار

وزارة الطيران




لا تفوتك
إلى أمى التى لا أعرفها "بنتك كبرت وبقى عندها عيال نفسهم يشوفوكى".. هبة تبحث عن أمها بعد 25 عاما وتوجه رسالة عبر اليوم السابع: "يمكن متعرفيش شكلى بس متأكدة إن الدم بيحن".. وتؤكد: "أنا مش عاوزه غير حضن واحد منك"

إلى أمى التى لا أعرفها "بنتك كبرت وبقى عندها عيال نفسهم يشوفوكى".. هبة تبحث عن أمها بعد 25 عاما وتوجه رسالة عبر اليوم السابع: "يمكن متعرفيش شكلى بس متأكدة إن الدم بيحن".. وتؤكد: "أنا مش عاوزه غير حضن واحد منك"

"مسك الختام".. الرئيس يكرم المبدعين بملتقى الشباب العربى الأفريقى.. السيسي: اجعلوا الحوار دستوركم والإنسانية شريعتكم وحافظوا على بلادكم.. ويطلق مبادرة لعلاج مليون أفريقى من فيروس سى.. و100 مليون صحة للمقيمين

"مسك الختام".. الرئيس يكرم المبدعين بملتقى الشباب العربى الأفريقى.. السيسي: اجعلوا الحوار دستوركم والإنسانية شريعتكم وحافظوا على بلادكم.. ويطلق مبادرة لعلاج مليون أفريقى من فيروس سى.. و100 مليون صحة للمقيمين

هل حلت بركات جوزيه على لاسارتي في برج العرب؟..فيديو

هل حلت بركات جوزيه على لاسارتي في برج العرب؟..فيديو

محمد رمضان يحتفل برقم جديد لكليب أنا مافيا.. اعرف التفاصيل؟

محمد رمضان يحتفل برقم جديد لكليب أنا مافيا.. اعرف التفاصيل؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة