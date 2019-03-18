شركة المنصورة للملح تقدم منتجا جديدا بأسعار اقتصادية في معرض تكنولوجيا معالجة المياه

كتب محمد عطية

تشارك شركة المنصورة الدولية للملح "ميكسال" في معرض Waterx لتكنولوجيا معالجة المياه ، والذي يقام بالمركز الدولى للمؤتمرات فى الفترة من20 حتى 22 مارس الجاري .

وأكد محمد طارق عبد العزيز رئيس مجلس إدارة الشركة، "لليوم السابع"، أن شركته تقدم عدة منتجات من الملح فى صور مختلفة ، كالملح الخشن والملح الناعم وأقراص الملح المستخدمة في معالجة المياه للمصانع والشركات والمصانع بجميع أنواعها بجودة عالية.

وذكر "عبد العزيز"، أن المعرض تشارك فيه عدة شركات من داخل وخارج مصر ، خلافا للجهات الحكومية المختلفة وخاصة وزارة الرى لعرض منتجاتها في تكنولوجيا معالجة المياه .

المهندس محمد طارق عبد العزيز

وكشف عبد العزيز عن طرح منتج جديد ضمن المعرض منخفض التكلفة وبأسعار اقتصادية وذلك للمساهمة في تشجيع الصناعات المحلية ومراعاة البعد الاقتصادي مع الحفاظ على المعايير الخاصة بالجودة .