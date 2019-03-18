video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 18 مارس 2019 11:42 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

شاهد .."متحدث العاصمة الإدارية": المشروع لم يحمّل ميزانية الدولة جنيهاً واحداً

الإثنين، 18 مارس 2019 11:31 م
شاهد .."متحدث العاصمة الإدارية": المشروع لم يحمّل ميزانية الدولة جنيهاً واحداً العميد خالد الحسينى المتحدث الرسمى باسم العاصمة الإدارية الجديدة
كتب أيمن رمضان
إضافة تعليق

 

قال العميد خالد الحسينى المتحدث الرسمى باسم شركة العاصمة الإدارية الجديدة، إن تكلفة إنشاء مشروع  العاصمة لم تحمل ميزانية الدولة جنيهاً واحداً، موضحاً أن المرحلة الأولى من المشروع تبلغ مساحتها 40 ألف فدان وتعد قلب العاصمة وبها كافة المقرات الحكومية والرسمية، تم بيع أكثر من 70% من هذه من الأراضى المخصصة للبيع . 

وأوضح الحسينى :" الحصيلة المالية تقول أنه لا يوجد لدينا أية مشاكل مالية فى المشروع  بل الشركة تحقق أرباح وتعطى للدولة أموال" ، مؤكدا خلال حواره  ببرنامج "90 دقيقة"، الذى يقدمه الإعلامى محمد الباز، عبر فضائية "المحور"، أن شركة العاصمة الإدارية الجديدة مملوكة بالكامل للدولة وتدفع الضرائب للدولة كأى شركة أخرى من أجل تحقيق الاستفادة الكاملة لخزينة الدولة ، مشيرا الى أن التنفيذ يتم كأى مشروع عصرى  سوف يحقق طفرة فى مجال المدن العمرانية الجديدة".

وأكد "الحسينى"، أن هناك مراعاة للبعد الاجتماعى عبر إنشاء الأحياء السكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشدداً على أنه سيتم نقل دواوين الوزارات فقط للعاصمة، لافتا إلى أنه يتم التنسيق مع وزارة التخطيط للتغلب على تحدى نقل الموظفين.

فيما قال المستشار القانونى لشركة العاصمة  الإدارية الجديدة، المستشار أسامة مؤنس، أن المراحل الثانية والثالثة بالعاصمة الإدارية الجديدة سيكون بها طرح أراضى للمواطنين كالمدن العادية، مشيرا إلى أن هناك 20 ألف وحدة سكنية يتم إنشائها بمدينة العبور لخدمة الموظفين فى الوزارات المختلفة بالعاصمة الإدارية، موجها نصيحة للمواطنين بعدم التعامل مع أى شركة كبيرة كانت أو صغيرة من أجل شراء أراضى بالعاصمة الإدارية ، إلا بعد الاطلاع على القرار الوزارى المنظم لذلك".

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

هل شرط 4 سنوات كافية لتنفيذ مشروعات الشركات العقارية بالعاصمة الإدارية؟..زكى عابدين :كافية ولا نقبل غير الشركات الجادة ..وطرحنا 18ألف فدان للبيع فى عامين..المطورون يطالبون بزيادة المدة بسبب تراجع القوة الشرائية

العاصمة الادارية

اخبار مصر

وحدات سكنية

90 دقيقة

محمد الباز




لا تفوتك
رئيس الوزراء الاسترالى يتعهد بتخصيص 39 مليون دولار لتعزيز الأمن بدور العبادة

رئيس الوزراء الاسترالى يتعهد بتخصيص 39 مليون دولار لتعزيز الأمن بدور العبادة

انتصار السيسى: إفريقيا والعالم العربى يزخران بالعقول المستنيرة والمتفردة

انتصار السيسى: إفريقيا والعالم العربى يزخران بالعقول المستنيرة والمتفردة

الدوحة تهدد مصالح واشنطن.. تلاعبها بمجال الخطوط الجوية يكبد أمريكا خسائر كبيرة.. الكونجرس يفتح تحقيقا فى استثمارات قطر السياسية بصفقة إنقاذ عائلة صهر ترامب.. ومحلل سعودى يفضح "قطر": ترعى مشروع الفوضى الخلاقة

الدوحة تهدد مصالح واشنطن.. تلاعبها بمجال الخطوط الجوية يكبد أمريكا خسائر كبيرة.. الكونجرس يفتح تحقيقا فى استثمارات قطر السياسية بصفقة إنقاذ عائلة صهر ترامب.. ومحلل سعودى يفضح "قطر": ترعى مشروع الفوضى الخلاقة

من بطاقات المعايدة والورود إلى الذهب.. كيف يحتفى أبناء النجوم بعيد الأم.. إيلا وميلا تهديان نانسى "بطاقات القلوب".. وعبارات الحب هدية ابنة فيكتوريا بيكهام.. أنجلينا جولى تحتفل مع أبنائها الستة فى أحد المطاعم

من بطاقات المعايدة والورود إلى الذهب.. كيف يحتفى أبناء النجوم بعيد الأم.. إيلا وميلا تهديان نانسى "بطاقات القلوب".. وعبارات الحب هدية ابنة فيكتوريا بيكهام.. أنجلينا جولى تحتفل مع أبنائها الستة فى أحد المطاعم

باريس سان جيرمان يحسم الدوري الفرنسي إكلينيكيا بعد ثلاثية مارسيليا

باريس سان جيرمان يحسم الدوري الفرنسي إكلينيكيا بعد ثلاثية مارسيليا

واحد كفاية.. للسفريات القصيرة 5 طرق لاختيار حذاء يناسب أكثر من إطلالة

واحد كفاية.. للسفريات القصيرة 5 طرق لاختيار حذاء يناسب أكثر من إطلالة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة