شاهد فى دقيقة.. الهند تستعد لأكبر انتخابات فى العالم

إعداد ـ ريم عبد الحميد

وسط أجواء من التوتر مع باكستان وتكهنات بأن يفوز ناريندرا مودى بولاية أخرى، تستعد الهند لأكبر انتخابات ديمقراطية يشهدها العالم، حيث أعلنت مفوضية الانتخابات الهندية أمس، الأحد، أن الانتخابات العامة ستجرى على 7 مراحل تبدأ فى 11 أبريل المقبل، وتستمر حتى 19 مايو، على أن يتم الإعلان عن النتائج فى 23 مايو المقبل.

وسينتخب المواطنون نوابا لـ 543 مقعدا فى البرلمان، والحزب الذى يحصل على 272 مقعدا أو أكثر سيختار رئيس الوزراء، ولو لم يحصل أى حزب أو تحالف على النسبة المطلوبة من المقاعد، تبدأ الأحزاب فى تشكيل حكومة ائتلافية.

- تجرى الانتخابات العامة فى الهند كل 5 سنوات.

- عدد الناخبين المؤهلين للإدلاء بأصواتهم فى هذه الانتخابات 900 مليون.

- زاد عدد الناخبين المؤهلين عن آخر انتخابات 80 مليون شخص.

- يتوقع أن يشارك فعليا 550 مليون ناخب.

- تجرى الانتخابات على 7 مراحل بدءا من 11 أبريل.

- يتم الإعلان عن نتائج الانتخابات فى 23 مايو.

- تتم الانتخابات فى حوالى مليون مركز اقتراع فى جميع الولايات.

- يصوت الناخبون لاختيار 543 نائبا فى البرلمان.

- الحزب الذى يحصل على 272 مقعدا أو أكثر سيختار رئيس الوزراء.

- وفى حال عدم حصول حزب على الأكثرية تشكل حكومة ائتلافية.

- تشير التوقعات إلى أن ناريندرا مودى الأوفر حظا للفوز بولاية ثانية.

- راهول غاندى هو منافس ناريندرا الرئيسى فى الانتخابات.

- وتعد البطالة والأمن القومى القضايا الرئيسية فى سباق الانتخابات.