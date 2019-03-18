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شاهد فى دقيقة.. أهم المعلومات عن الإسعاف النهرى وكيف تتواصل معه

الإثنين، 18 مارس 2019 12:00 م
شاهد فى دقيقة.. أهم المعلومات عن الإسعاف النهرى وكيف تتواصل معه الإسعاف النهرى
كتب ـ وليد عبد السلام
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تقدم هيئة الإسعاف سلسلة من الخدمات الصحية للمرضى فى إطار دورها الإغاثى الذى يهدف إلى رعاية المريض فى الحالات الطارئة وغير الطارئة .
 
 
"اليوم السابع" يستعرض أهم المعلومات، حول آليات طلب الإسعاف النهرى وأهميته فى خدمة الجمهور خلال السطور التالية:-
 
 - يتم طلب الإسعاف النهرى من خلال الاتصال برقم   123
- يعتبر بديلا استراتيجيا للإسعاف البرى ووسيلة هامة للتغلب على الاختناقات المرورية 
_ يتم اختيار المسعف النهرى من ذوى الكفاءة البدنية وخريجى تربية رياضية شعبة سباحة.
 - يتم تدريب المسعفين باستمرار فى هيئة المسطحات المائية الإنقاذ النهرى
- يمكن وزارة الصحة من الوصول بالخدمات الإسعافية إلى الجزر الممتدة داخل النيل والفنادق العائمة.
- يستخدم فى تأمين الرياضات النيلية مثل التجديف، وفى حالات الرحلات النيلية
الاسعاف النهرى، هيئة الاسعاف، خدمات الاسعاف النهرى، اليوم السابع بلس
 

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