شاهد فى دقيقة.. أهم المعلومات عن الإسعاف النهرى وكيف تتواصل معه

كتب ـ وليد عبد السلام

تقدم هيئة الإسعاف سلسلة من الخدمات الصحية للمرضى فى إطار دورها الإغاثى الذى يهدف إلى رعاية المريض فى الحالات الطارئة وغير الطارئة .

"اليوم السابع" يستعرض أهم المعلومات، حول آليات طلب الإسعاف النهرى وأهميته فى خدمة الجمهور خلال السطور التالية:-

- يتم طلب الإسعاف النهرى من خلال الاتصال برقم 123

- يعتبر بديلا استراتيجيا للإسعاف البرى ووسيلة هامة للتغلب على الاختناقات المرورية

_ يتم اختيار المسعف النهرى من ذوى الكفاءة البدنية وخريجى تربية رياضية شعبة سباحة.

- يتم تدريب المسعفين باستمرار فى هيئة المسطحات المائية الإنقاذ النهرى

- يمكن وزارة الصحة من الوصول بالخدمات الإسعافية إلى الجزر الممتدة داخل النيل والفنادق العائمة.

- يستخدم فى تأمين الرياضات النيلية مثل التجديف، وفى حالات الرحلات النيلية

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