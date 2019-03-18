شاهد فى دقيقة.. أهم المعلومات عن الإسعاف النهرى وكيف تتواصل معه

تقدم هيئة الإسعاف سلسلة من الخدمات الصحية للمرضى فى إطار دورها الإغاثى الذى يهدف إلى رعاية المريض فى الحالات الطارئة وغير الطارئة .
"اليوم السابع" يستعرض أهم المعلومات، حول آليات طلب الإسعاف النهرى وأهميته فى خدمة الجمهور خلال السطور التالية:-
- يتم طلب الإسعاف النهرى من خلال الاتصال برقم 123
- يعتبر بديلا استراتيجيا للإسعاف البرى ووسيلة هامة للتغلب على الاختناقات المرورية
_ يتم اختيار المسعف النهرى من ذوى الكفاءة البدنية وخريجى تربية رياضية شعبة سباحة.
- يتم تدريب المسعفين باستمرار فى هيئة المسطحات المائية الإنقاذ النهرى
- يمكن وزارة الصحة من الوصول بالخدمات الإسعافية إلى الجزر الممتدة داخل النيل والفنادق العائمة.
- يستخدم فى تأمين الرياضات النيلية مثل التجديف، وفى حالات الرحلات النيلية
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