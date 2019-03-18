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الإثنين، 18 مارس 2019 06:07 م
خالد صلاح
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سفير مصر بلندن يشارك فى ندوة بشأن فرص الاستثمار فى مصر

الإثنين، 18 مارس 2019 05:01 م
سفير مصر بلندن يشارك فى ندوة بشأن فرص الاستثمار فى مصر السفير طارق عادل سفير مصر في لندن
أ ش أ
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شارك السفير طارق عادل، سفير مصر فى لندن، كمتحدث رئيسى فى ندوة نظمتها غرفة التجارة العربية البريطانية بشأن فرص الاستثمار فى مصر.

 

وألقى السفير كلمة ركز فيها على أهم ملامح برنامج الإصلاح الاقتصادى والمؤشرات الاقتصادية التى تدل على نجاحه، بما فى ذلك أحدث الإحصائيات الخاصة ببيانات التبادل التجارى بين مصر وبريطانيا التى توضح أن عجز الميزان التجارى بين مصر وبريطانيا انخفض خلال عام 2018 بنحو 40%، وذلك على ضوء ارتفاع الصادرات المصرية إلى بريطانيا بأكثر من 26% بينما لم ترتفع الواردات المصرية بأكثر من 5%.

 

كما استعرض السفير طارق عادل أهم المشروعات القومية التى تنفذها الدولة، بدءًا من المدن الجديدة التى يتم إنشاؤها فى مختلف أنحاء البلاد وعلى رأسها مشروع العاصمة الإدارية، والفرص الواعدة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وفرص التعدين بالمثلث الذهبى، فضلًا عن الأهمية التى توليها الدولة لقطاعى التعليم والصحة.

 

وأشار السفير المصرى إلى رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى، وما يتضمنه برنامج عمل الرئاسة المصرية من تفعيل لاتفاقية منطقة التجارة الحرة الأفريقية، والعمل على رفع معدلات التجارة البينية الأفريقية من خلال رفع مستوى البنية التحتية وشبكة الطرق والمواصلات بين دول القارة.

 

كما أشار إلى منتدى الاستثمار الأفريقى الذى استضافته مصر على مدار السنوات الثلاث الأخيرة، داعيًا الشركات البريطانية للمشاركة فى نسخته المقبلة بشكل أكبر.

 

وشارك فى الندوة ممثلون عن العديد من الشركات البريطانية المهتمة بتعزيز استثماراتها فى مصر، وكذا النائب البرلمانى "جيفرى دونالدسون" مبعوث رئيسة الوزراء البريطانية للتجارة مع مصر، و"إيان جراي" رئيس غرفة التجارة المصرية البريطانية، حيث دار نقاشًا مطولًا بشأن سبل توطيد العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر وبريطانيا فى مختلف القطاعات.

 


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