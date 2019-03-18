سفر وعودة 1297 مصريا وليبيا و308 شاحنات عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة

مطروح - حسن مشالى

أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 1297 مصريا وليبيا و308 شاحنات، فى الاتجاهين، عبر المنفذ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطارا بأن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 987 إلى الجانب الليبي، بينهم 323 مصريا و664 ليبيا.

كما تم إنهاء إجراءات وصول 310 بينهم 271 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و39 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية.

وعلى جانب آخر سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات سفر 191 شاحنة محملة بالبضائع وعودة 117 شاحنة عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضي الليبية، بالمنطقة الشرقية.