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سفارة مصر بأوغندا تنجح فى الإفراج عن المواطنين المصريين المحتجزين

الإثنين، 18 مارس 2019 09:33 م
سفارة مصر بأوغندا تنجح فى الإفراج عن المواطنين المصريين المحتجزين وزارة الخارجية المصرية
كتب أحمد جمعة
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فى إطار حرص وزارة الخارجية على سلامة ورعاية المواطنين المصريين بالخارج، صرح السفير ياسر محمود هاشم مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين فى الخارج، بأن الجهود التى بذلها السفير طارق سلام سفير جمهورية مصر العربية فى كمبالا قد أثمرت عن قيام السلطات الأوغندية بالإفراج عن 14 مواطناً مصرياً، كان قد تم إلقاء القبض عليهم بعدة تهم من ضمنها تجاوز مدة الإقامة القانونية ومزاولة أنشطة تجارية بدون ترخيص، مشيدا بالجهود التى بذلتها السفارة والتى شملت التواصل مع السلطات الأوغندية المعنية على أعلى المستويات من أجل الإفراج عن المواطنين.

 

وأكد مساعد وزير الخارجية على أن السلطات الأوغندية قد أبدت تعاوناً كبيراً بعدم تقديم المواطنين المصريين للمحاكمة الجنائية، وكذا ضمان الحفاظ على ممتلكات المواطنين المنقولة، مما يعكس العلاقات الوطيدة بين البلدين، كما تم إنهاء كافة إجراءات عودتهم إلى أرض الوطن، ووصلوا إلى مطار القاهرة صباح اليوم ١٨ الجارى.

 

ويهيب مساعد وزير الخارجية بالمواطنين المصريين ضرورة الالتزام بقوانين وقواعد تأشيرات الدخول الخاصة بالدول الأخرى، وعدم مخالفة غرض الزيارة بالعمل بطريقة غير شرعية، مؤكداً أن الحصول على تأشيرات الدخول يكون عن طريق سفارات الدول الأجنبية المعتمدة فى مصر بشكل مباشر ودون وسيط.


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