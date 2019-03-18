سعر الريال السعودى اليوم الاثنين 18-3-2019 ويسجل 4.62 جنيه

كتبت- هبة حسام

تراجع سعر الريال السعودى، أمام الجنيه المصرى، خلال تعاملات اليوم، الاثنين 18-3-2019، ليسجل 4.62 جنيه للشراء، و 4.65 جنيه للبيع فى عدد كبير من البنوك فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، بينما انخفض السعر فى بنك عودة إلى 4.59 جنيه للشراء، 4.64 جنيه للبيع.

وفى عدد آخر من البنوك العاملة فى السوق المصرفى المصرى، جاء سعر الريال اليوم الاثنين أمام الجنيه المصرى كالتالى:

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى



4.61 جنيه للشراء

4.65 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى



4.62 جنيه للشراء

4.65 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك مصر



4.62 جنيه للشراء

4.65 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس



4.61 جنيه للشراء

4.65 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib



4.60 جنيه للشراء

4.64 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية



4.59 جنيه للشراء

4.65 جنيه للبيع